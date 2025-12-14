Răsturnare de situație în cazul Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției din Guvernul Năstase. Parchetul a deschis dosar de moarte suspectă. Cu doar câteva zile înainte de deces, Rodica Stănoiu a fost internată la un spital din Capitală, dar externată pe semnătură. Controversa este întreținută de apropiații fostei ministre, care spun că ar fi avut urme de violență pe corp și ar fi fost înfometată.

Rodica Stănoiu a murit la începutul acestei luni, la vârsta de 86 de ani. După 10 zile de la deces, procurorii au deschis dosar penal pentru moarte suspectă. Anchetatorii s-au autosesizat după ce în spațiul public au apărut apropiați ai fostei ministre care pun sub semnul întrebării cauza morții.

Procurorii au cerut fișe medicale și documente de la spitalele unde a fost internată recent.

Rodica Stănoiu, internată după ce și-ar fi fracturat coastele în urma unei căzături

Potrivit surselor Observator, la finalul lunii septembrie, Rodica Stănoiu a fost internată la Floreasca, după ce și-ar fi fracturat coastele în urma unei căzături. Aceleași surse spun că au existat suspiciuni de loviri și alte violențe, dar după verificări, ipoteza a fost infirmată.

Prietenii fostei ministre reclamă că nu a fost efectuată autopsia

Niciun cadru medical nu a sesizat poliția, astfel încât anchetatorii iau în calcul și varianta unei căderi accidentale, având în vedere vârsta înaintată și starea de sănătate a fostului demnitar. Totuși, graba externării și faptul că Rodica Stănoiu a murit la scurt timp după aceea au stârnit controverse printre prieteni. Aceștia reclamă că nu a fost efectuată autopsia la momentul decesului și că fosta ministră a fost înhumată fără slujbă religioasă. Procurorii pot decide deshumarea.

"Procurorul de caz poate propune deshumarea pentru a i se face autopsie, să vadă agresiunile de pe corpul defunctei, cauza producerii, data când au fost produse. Se va cerceta care dintre persoanele mai apropiate, probabil, a fost alături de defunctă", a explicat avocatul Crina Radu.

Partenerul Rodicăi Stănoiu, chemat la audieri

La audieri va fi chemat și partenerul Rodicăi Stănoiu, un bărbat cu cinci decenii mai tânăr. Cei doi au fost împreună în ultimii cinci ani. Au participat la funeraliile președintelui Ion Iliescu, de altfel aceasta fiind ultima apariție publică a Rodicăi Stănoiu. Apropiații spun că cei doi s-au căsătorit în secret și că bărbatul de 33 de ani a moștenit întreaga avere.

"Am văzut-o la ceremonia de înmormântare a președintelui Iliescu și am văzut-o acolo slăbită, i-am strâns mâna și i-am sărutat acea mână. Era într-o situație mai delicată din punct de vedere al sănătății. Se vedea pe dumneaei, într-un cuvânt, suferința, era vădită" a spus fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea.

Fostul premier Adrian Năstase a văzut-o schimbată la ultima lor întâlnire, în urmă cu câteva luni.

"După moartea soțului ei, practic ea s-a izolat destul de mult. […] Ultima dată ne-am văzut la Fundația Titulescu în mai, anul acesta. […] Vârsta se simțea, nu mai avea prezența aceea spectaculoasă pe care, de-a lungul anilor, toată lumea o remarca. [...] Am simțit-o mai puțin prezentă", a spus fostul premier al României, Adrian Năstase.

Rodica Stănoiu a fost ministru al Justiției în guvernul Adrian Năstase, în perioada 2000–2004, și a avut trei mandate de senator. A rămas o figură controversată a scenei politice; în 2014, Înalta Curte a stabilit că a fost colaborator al Securității, între 1963 și 1987, sub pseudonimul Sanda.

