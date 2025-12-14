Episod şocant într-un restaurant din Timişoara. O clientă a iscat un scandal monstru, după ce a fost anunţată că localul se închide şi că trebuie să plece.

Motivul? Voia să-şi termine sticla de şampanie pe care o avea la ea. În imaginile surprinse de camera de supraveghere se observă cum femeia gesticulează nervos, îl împinge pe unul dintre angajaţi şi, ulterior, îl loveşte cu poşeta peste faţă.

Într-un final se îndreaptă spre ieşire, însă, nu înainte de a dărâma obiectele de pe masă cu lesa căţelului. Cu acelaşi „instrument" a lovit şi o altă angajată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰