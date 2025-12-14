Antena Meniu Search
Video O timişoreancă a luat la bătaie angajaţii unui bar pentru că nu-şi terminase şampania, iar localul se închidea

Episod şocant într-un restaurant din Timişoara. O clientă a iscat un scandal monstru, după ce a fost anunţată că localul se închide şi că trebuie să plece.

de Redactia Observator

la 14.12.2025 , 09:20

Motivul? Voia să-şi termine sticla de şampanie pe care o avea la ea. În imaginile surprinse de camera de supraveghere se observă cum femeia gesticulează nervos, îl împinge pe unul dintre angajaţi şi, ulterior, îl loveşte cu poşeta peste faţă.

Într-un final se îndreaptă spre ieşire, însă, nu înainte de a dărâma obiectele de pe masă cu lesa căţelului. Cu acelaşi „instrument" a lovit şi o altă angajată.

