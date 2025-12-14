Mai sunt aproape două săptămâni până la Revelion, dar dacă nu aveţi planuri, nu e timpul pierdut. Mai sunt încă restaurante în Capitală unde se pot găsi locuri libere. E drept, cele câteva ore de distracţie costă. Preţurile variază între 500 şi 2.500 de lei de persoană în funcţie de meniu şi de programul artistic.

Restaurantele și cluburile nu mai oferă doar meniuri festive, ci experiențe de neuitat de Revelion. Iar mulți clienţi nu se mai uită la bani pentru că vor sa intre în noul an în stil mare.

"Aici, în restaurant. Îmi place foarte mult mâncarea, îmi place foarte mulți atmosfera, sunt clientă fidelă. Având în vedere calitatea produselor, mâncarea, atmosfera, toate activitățile care se întâmplă", a precizat o femeie.

"O să petrec revelionul la restaurant, având în vedere că am totul asigurat. Nu mai stau să fac curățenie după aia acasă, totul este asigurat de restaurant. Este un preț destul de bun, câteodată ieși mai scump acasă", a adăugat o altă persoană.

Alții și-au făcut alte calcule.

"Păi, sincer, de 1000 de lei mâncăm două săptămâni", a declarat un intervievat.

"Mi se pare destul de mult. Poate așa ca și ocazie ar fi frumos, dar totuși mi se pare destul de mult", a complet altcineva.

Restaurante rezervate cu luni înainte de Revelion

Sunt restaurante unde locurile s-au vândut cu două-trei luni înainte.

"Majoritatea clienților din anul acesta sunt și din cei care au venit anii trecuți. Meniul pentru Revelion a fost 910 lei. Bineînțeles, am avut și discount pentru cei care au făcut rezervările din timp În momentul de față suntem sold out. Avem undeva între 300 și 400 de clienți", a explicat Andrei Stoica, manager restaurant.

"Deci avem programările făcute începând din octombrie-noiembrie și am reușit să umplem tot restaurantul, 400-410 persoane, iar acum suntem sold out de o săptămână", a precizat şi Dan Iordan, manager restaurant.

Meniul contează mult în alegerea localului

"O gustare rece formată din un foie gras cu trufe, un rillette de raţă în stil franțuzesc, avem o balotină de curcan, nu putea lipsi de pe masa românilor de Reveillon piftie de curcan cu spumă de hrean, avem zuchini cu brânză de capră", a mai spus managerul de restaurant.

Sunt şi clienţi care pun mai mult preţ pe distracţie decât pe mâncare în noaptea dintre ani

Un alt restaurant din capitală vinde bilete pe categorii, de la 700 la 1.000 de lei în funcție de locul în sală şi de meniu.

Prețuri de top în cluburile exclusiviste

În cluburile de fiţe biletul ajunge la 2.500 de lei.

"În funcție de meniu și de locație, pleacă de la 1.100 până la 2500 de ron. Este o mare bătaie pentru ultimele bilete pe toate locațiile. Este un fast, este eleganţă clar, și fiind noaptea de Revelion, toată lumea trebuie să se simtă comod, extraordinar de bine", a susţinut Ines Chiriac, director artistic Nuba.

Potrivit studiilor, 12% dintre români plănuiesc să petreacă noaptea dintre ani la restaurant.

