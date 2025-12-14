Peste 50.000 de oameni au ieșit pe străzi la Budapesta să îi ceară demisia lui Viktor Orbán. Manifestația a fost organizată de opoziția din Ungaria, după apariția unor noi imagini cu abuzurile suferite de copiii din centrele de corecție.

Conduși de liderul opoziției maghiare, protestatarii au mărșăluit prin centrul Budapestei, pe Podul cu Lanțuri, până în fața reședinței lui Viktor Orbán. Mulți dintre cei prezenți au adus jucării de pluș și torțe și au afișat un banner pe care scria "Jos mâinile de pe copii". Ei l-au acuzat pe premierul ungar că ține partea celor care abuzează minorii găzduiți în instituțiile publice.

"Orbán ar trebui măcar să prezinte scuze oamenilor. […] El primește un salariu mare pentru a supraveghea treburile țării. Treaba lui nu este să călătorească mereu în Rusia și America. […] În alte țări, guvernul ar fi căzut din cauza acestui scandal. Dar aici îi vedem că țin cu dinții de funcții" au spus protestatarii.

Scandalul abuzurilor din centrele de minori a scos zeci de mii de oameni în stradă

Manifestația a fost organizată după apariția unor imagini care arătau mai mulți adolescenți abuzați de personalul unui centru de detenție pentru minori din Budapesta. Patru persoane au fost arestate, iar guvernul a plasat toate instituțiile de acest gen sub supravegherea poliției. Șeful de cabinet al lui Viktor Orbán a inflamat și mai mult spiritele după ce a spus că victimele erau oricum infractori.

"Un băiat de un an și jumătate a fost abuzat într-o casă de plasament din Ardon. Și acest copil era un hoț?" a spus liderul opoziției maghiare, Péter Magyar.

"Clipul video ne-a șocat pe mine și pe mama mea. Mama a plâns o zi întreagă!" a spus un alt tânăr.

Un fost director al centrului era deja anchetat de procurori sub suspiciunea că a condus o rețea de prostituție și a supus copiii la agresiuni fizice și sexuale. Rapoartele oficiale arată că un copil din cinci a fost abuzat în unitățile de detenție pentru minori din Ungaria. Zeci de cazuri au fost raportate de presă. Anul trecut, Katalin Novák a demisionat din funcția de președinte după ce s-a aflat că l-a grațiat pe complicele unui agresor de copii condamnat.

