Forțele armate germane își vor extinde prezența pe flancul estic al NATO, participând alături de armata poloneză la operațiunea "Scutul Estic". Soldații germani vor săpa tranșee, vor instala sârmă ghimpată și vor construi baraje antitanc în apropierea graniței cu Kaliningrad și Belarus, consolidând apărarea Poloniei, unde Germania are deja desfășurate sisteme Patriot și un grup aerian de permanență la Malbork.

Militarii germani se duc să sape tranşee cot la cot cu polonezii la graniţa cu Kaliningrad și Belarus - Profimedia

Anunţul a fost făcut de secretarul de stat polonez din Ministerul Apărării, Paweł Zalewski, în timpul unei întâlniri cu omologul său german Nils Schmid care a avut loc la baza aeriană Malbork, lângă Gdansk, potrivit Bild.

Informţia a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării: "În total, un număr mediu, format din două cifre, de soldați ai armatei și ai secțiunii de suport se vor implica în Operațiunea Scutul Estic, în zona de frontieră cu Kaliningrad și Belarus".

Sarcina principală a soldaților germani din nordul și estul Poloniei va fi "activitatea de pionierat", a mai precizat purtătorul de cuvânt. Concret, aceasta include "amenajarea de poziții, construirea de șanțuri, instalarea de sârmă ghimpată și ridicarea de obstacole antitanc".

Articolul continuă după reclamă

Conform Ministerului Apărării, misiunea militarilor germani va începe în trimestrul al doilea din 2026 și, potrivit planificării actuale, ar putea continua până la sfârșitul anului 2027.

Potrivit ministerului Apărării din Germania, nu este necesar un mandat al Bundestag-ului pentru această misiune în străinătate, "deoarece nu este vorba despre o operațiune a forțelor armate germane în străinătate în sensul legii privind participarea parlamentară și nu există riscul unei pericole imediate pentru soldați din cauza confruntărilor militare".

Germania se implică activ în apărarea spațiului aerian polonez încă din noiembrie 2024, mai întâi prin desfășurarea mai multor sisteme Patriot la Rzeszów, iar din decembrie 2025 și printr-o escadrilă de alertă a forțelor aeriene, staționată la Malbork, la doar 60 de kilometri de oblastul rus Kaliningrad. Acum, Boris Pistorius, ministrul Apărării din Germania, intenționează să asigure și teritoriul polonez împotriva unui posibil atac din partea Rusiei sau Belarusului. Speră că prin prezența germană, forța comună și un zid puternic la frontieră, să se descurajeze din timp orice incursiune a trupelor terestre ruse.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰