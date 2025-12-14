Clătitele japoneze cuceresc restaurantele din ţara noastră și devin rapid unul dintre cele mai căutate deserturi. Extrem de pufoase, asemănătoare unui soufflé, aceste delicii au făcut senzație mai întâi pe internet, iar acum pot fi gustate și în câteva cofetării din țară.

Așa arată clătitele japoneze. Sunt înalte și aerate, iar toppingurile transformă fiecare farfurie într-un adevărat spectacol vizual. Ingredientele sunt aceleași ca la clătitele clasice: făină, ouă și vanilie. Albușurile trebuie bătute ca pentru bezea pentru a încorpora aer în aluat.

Bianca Cojocaru, proprietarul unui local: În excursiile noastre în străinătate eu și soțul le-am descoperit și am încercat să le aducem în Timișoara văzând că nu există.

Reporter: Au prins?

Bianca Cojocaru: Da, da, chiar da, foarte bine, chiar sunt apreciate.

Reporter: Care e prima reacție a clienților în momentul în care primesc farfuria cu aceste pufoșenii?

Bianca Cojocaru: Sunt surprinși în primul rând, apoi scot telefonul să le facă poze, jumătate de oră e ședință foto.

Clătitele japoneze pot fi ornate cu cremă de ciocolată, frișcă, cremă de brânză sau fructe proaspete.

"Aici avem rose puff pe care am gândit-o noi mai mult pentru copii, dar este foarte instagramabilă și atunci toată lumea și-o comandă. [...] Aici o avem pe cea cu portocală și ciocolată belgiană. Și aici atracția sezonului", a mai explicat aceasta.

Deserturile care i-au cucerit pe români, dar şi Instagramul

Deserturile i-au cucerit rapid pe români, mai ales că dau bine în poze și fac poftă și altora.

"Inițial fac poze și după le postez pe Instagram, pe rețelele de socializare. […] Sunt mai pufoase, mai dulci, asta îmi place la ele", a explicat o tânără.

"Clătitele japoneze fac senzație pe internet, după ce niponii au dus desertul la un cu totul alt nivel. Pufoșeniile din farfurii costă între 35 și 50 de lei, în funcție de complexitatea toppingului ales", a explicat reporterul Observator, Iulia Pop.

Nu toată lumea este însă convinsă. Unii le-au gustat și spun că sunt prea dulci sau prea aerate, așa că rămân fideli clătitelor clasice.

"Unora le place, alții zic că sunt destul de dulci și le preferă pe cele clasice sau că sunt foarte pufoase și că nu sunt pe gustul lor", a mai spus Bianca Cojocaru.

Și în București, o cofetărie care prepară clătite japoneze atrage zilnic sute de oameni. În weekend, cozile se întind pe zeci de metri. Decorul spectaculos și deserturile „instagramabile” sunt magnet pentru tineri.

