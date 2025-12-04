Ce îi face pe unii tineri să reușească acolo unde alții renunță? Cum gândesc, cum se motivează și ce îi ajută să atingă performanțe remarcabile? Răspunsurile vor veni dintr-un studiu unic în Europa Centrală și de Est, lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Institutul BrainMap Neuroscience. Cercetarea își propune să descifreze profilul psihologic și neurocognitiv al tinerilor excepționali, cei care pot schimba viitorul prin inteligență, creativitate și perseverență.

Primul studiu național de cercetare dedicat tinerilor cu potențial înalt

Proiectul este o premieră pentru România și una dintre puținele inițiative de acest tip din lume. El include participanți ai campaniei naționale „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, tineri care au obținut rezultate de vârf în domenii diverse: știință, artă, tehnologie, sport, inovație și leadership.

„Vrem să înțelegem cum funcționează excelența, nu ca un premiu sau o notă, ci ca un mod de gândire și de viață. Ce îi face pe acești tineri să se ridice deasupra mediocrității și cum putem susține acest potențial în educație și cercetare”, explică cercetătorii implicați în proiect.

Potrivit datelor UNESCO, între 3 și 5% dintre tinerii lumii pot fi considerați excepționali prin combinația dintre abilități, motivație și creativitate. În România, specialiștii estimează că peste 150.000 de elevi au potențial de performanță înaltă, dar doar o mică parte dintre ei ajung să fie sprijiniți sau recunoscuți.

Articolul continuă după reclamă

Studiul lansat acum schimbă complet abordarea tradițională. Nu se bazează doar pe teste IQ sau rezultate academice, ci pe metode moderne de psihologie aplicată și neuroștiință. Prin evaluări cognitive, emoționale și de tip brain mapping, cercetătorii urmăresc să înțeleagă ce procese stau la baza performanței reale: cum reacționează acești tineri în situații de stres, cât de repede procesează informațiile, cum transformă greșelile în soluții și ce rol joacă echilibrul emoțional în succesul lor.

România intră astfel într-o rețea restrânsă de țări care cercetează științific excelența umană. Proiecte similare există la Johns Hopkins University (SUA) sau la Erasmus University (Olanda), însă studiul românesc se diferențiază prin faptul că analizează excelența validată social și educațional, nu doar potențialul teoretic.

Rezultatele, anonimizate, vor fi publicate într-un raport dedicat profesorilor, psihologilor și decidenților din educație, oferind o bază reală pentru programe de sprijin adaptate generației care crește acum.

Prin acest demers, România face un pas major către înțelegerea științifică a performanței și a felului în care poate fi cultivată. Studiul nu caută „genii”, ci oameni excepționali - tineri care gândesc diferit, acționează curajos și arată că succesul poate fi o formă de conștiință, nu doar de talent.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰