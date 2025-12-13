Antena Meniu Search
Moartea Rodicăi Stănoiu, anchetată de procurori. La câteva zile de la înmormântarea fostului ministru al justiţiei, anchetatorii s-au autosesizat pe baza informaţiilor apărute în presă. Potrivit unor surse, Rodica Stănoiu ar fi ajuns la spital cu lovituri şi s-ar fi externat pe semnătură.

de Bianca Iacob

la 13.12.2025 , 19:56

Asta înseamnă că persoanele apropiate din anturajul Rodica Stănoiu vor ajunge să dea explicații în fața anchetatorilor, inclusiv partenerul de viață al acesteia, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr decât Rodica Stănoiu. Controversa a fost întreținută în spațiul public, după ce mai multe surse au declarat, sub anonimat, pentru diverse publicații că Rodica Stănoiu ar fi fost internată înainte de a muri la un spital din Capitală și că ar fi fost externată pe semnătură. De asemenea, aceleaşi surse spun că fostul ministru al Justiţiei ar fi prezentat mai multe urme de lovituri la internare.

În urma acestor articole apărute în presă, procurorii s-au autosesizat și vor face cercetări în acest dosar de moarte suspectă. Rodica Stănoiu a murit la începutul acestei luni, la vârsta de 86 de ani.

A fost ministru în guvernul Năstase, ministru al Justiției în perioada 2000-2004, cu 3 mandate de senator, iar ministrul al Justiţiei a fost în perioada în care existau presiuni externe pentru reforma din justiție. A rămas un nume controversat și după ce nu a mai ocupat funcții publice. În 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că a fost colaborator al Securității.

