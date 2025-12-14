Zelenski a ajuns la Berlin. Ucraina, gata să renunţe la ambiţia aderării la NATO pentru garanţii de securitate
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns duminică la Berlin, unde participă la o nouă rundă de negocieri cu partenerii occidentali. Liderul de la Kiev spune că obiectivul principal este să convingă Statele Unite să susțină înghețarea liniei frontului, în paralel cu obținerea unor garanții de securitate care să prevină o nouă agresiune rusă.
Volodimir Zelenski a dat asigurări că este pregătit pentru "dialog" în cadrul acestor discuţii.
"Summitul de la Berlin este important", a declarat el într-o conferinţă de presă online, precizând că discuţiile sunt programate în capitala germană "astăzi (duminică - n.r.) şi mâine (luni)".
"Sunt deja în Germania. Agenda de astăzi (duminică - n.r.) include o întâlnire cu echipa americană de negociatori. Ne concentrăm asupra modului în care putem garanta în mod fiabil securitatea Ucrainei, astfel încât experienţa Memorandumului de la Budapesta şi invazia Rusiei să nu se mai repete niciodată. Contăm pe discuţii constructive", a scris Zelenski pe X.
Ucraina, gata să renunţe la aderarea la NATO pentru garanţii de securitate
Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski înaintea negocierilor cu emisarii americani la Berlin, relatează Reuters.Înapoi la Homepage
