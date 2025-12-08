Dacă anul trecut aproape jumătate dintre studenți se bucurau de cel puțin o bursă, anul acesta banii de la minister s-au subțiat drastic: doar unul din patru tineri mai primește sprijin financiar. Pentru a evita abandonul şcolar, Universitatea de Științele Vieții, oferă burse din resurse interne, o masă caldă la cantină, dar și cazare în cămine. Toate acestea sunt posibile datorită proiectului "Fii tu primul!", care le întinde studenților o mână de ajutor exact când au mai mare nevoie.

Cum austeritatea impusă de Guvern a lovit puternic şi în bursele studenților, Universitatea de Științele Vieții (USV) din Iași a decis să nu stea cu mâinile în sân. A venit cu o soluție neașteptată: îi ajută pe studenţi din fondurile proprii.

"La începutul anului universitar, am rămas cu o alocaţie de 216 lei pe student, pentru cei de la Medicină Veterinară şi Masterate, şi 287 de lei pentru studenţii care sunt pe zonă de inginerie. Suma totală a burselor alocate, în acest an, a scăzut cu 42%", a declarat Vasile Stoleru, prorector USV Iași.

"Reprezintă un sprijin major pentru fiecare student care participă la acest proiect. Consider că orice bănuţ este bine venit", susţine Andra Maria Axinte, studentă în anul trei la Agricultură.

Articolul continuă după reclamă

Andra Maria Axinte a reușit să se întreţină în primii doi ani de facultate datorită burselor sociale și de merit. Dar acum, în an terminal, nu mai are acest venit constant.

"Sunt foarte importante, pentru că viaţa de student este scumpă şi ne ajută atât pe noi, cât şi pe părinţi, îi scutesc de un cost suplimentar", a mai spus Andra Maria Axinte.

Pentru studenții care nu prind nici bursa din fondurile universității, ușile nu se închid. Cei care se implică în activitățile campusului pot primi o masă caldă pe zi la cantină, cazare gratuită în cămine sau chiar sprijin financiar.

"Ar fi trebuit să-mi găsesc un loc de muncă. Să mă împart între facultate şi între jobul pe care l-aş fi căutat. Ar fi foarte greu să mă împart între cursuri, să-mi iau lecţiile în fiecare zi", a spus Mihaela Burduhosu, studentă în anul doi.

Toate aceste măsuri fac parte din programul "Fii tu primul!", inițiativa prin care Universitatea de Științele Vieții încearcă să oprească abandonul școlar.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰