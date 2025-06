Doar 74% dintre candidaţi au luat cel puţin media 6. Cele mai mici note au fost la limba română, unde s-au înregistrat şi cele mai multe contestaţii. În premieră, candidaţii au putut să îşi vadă lucrarea înainte să ceară recorectarea. "Am fost destul de dezamăgită la nota de la limba română, am de gând să fac contestaţie, dar la celelalte 9,55 istorie, 9.30 sociologie şi 9 română".

"Copiii care se pregătesc cu adevărat sunt foarte puţini. Subiectele la română i-au surprins. Deşi era vorba de doi clasici, Ion Creangă şi Ioan Slavici, ei nu citesc şi nu recitesc", a explicat Florina Rogalski, profesoară de limba română. Din peste 100.000 de candidaţi, doar 24 au luat 10 curat. Cei mai mulţi sunt din Bucureşti. Îngrijorător este că performanţa scade de la an la an.

Cei mai mulţi candidaţi cu 10 pe linie au fost în 2020: 308 elevi au reuşit această performanţă. În 2021 - 146, în 2022 - 222, în 2023- doar 78 cu 10 plin, 54 în 2024 şi astăzi doar 24 de elevi cu 10 la cele trei probe de examen. La limba română sunt cele mai puţine medii maxime din ultimii 11 ani. Cele mai mari note au fost obţinute de elevi din Cluj, Bacău şi Galaţi, iar cele mai slabe rezultate sunt în Ilfov, Mehedinţi şi Gorj.

"Am plâns de emoţie"

Trei eleve de 10 cu povestit pentru Observator cum au primit vestea şi ce planuri au de acum înainte. "Prima dată le-am spus părinţilor, am plâns de emoţie, m-am bucurat foarte mult. Mă duc înapoi în Danemarca, am făcut şi clasa a zecea acolo, şi vreau să studiez inginerie medicală", spune Sara Neacşu. "Subiectele mi s-au părut destul de dificile având în vedere și pregătirea mea anterioară", a declarat Andra Vârlam.

"Deşi mi s-a zis de mai multe ori că Bacul e un examen simplu, eu l-am tratat cu seriozitate şi a venit la pachet cu destul de mult stres, dar e bine că s-a terminat atat de frumos", spune şi Corina Costina.

Profesorii avertizează şi ei - examenul de la sfârşitul liceului începe să îşi piardă importanţa pentru tot mai mulţi elevi. "Este limpede pentru toată lumea nu mai are, pierde din an în an miza, au considerat sau s-au temut că nu iau bacul, unii pleacă la şcoala vieţii, să muncească să câştige bani", Andreia Bodea, directorul Colegiului National I.L.Caragiale. Candidaţii pot depune contestaţii până marţi şi vor afla rezultatele finale pe 30 iunie.

