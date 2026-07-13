Răsturnare de situație după contestațiile de la Bacalaureat. O elevă din Galați a obținut 10 pe linie după ce a cerut recorectarea lucrărilor la română şi istorie. Diferenţa a fost de peste un punct. Eleva a fost admisă la o universitate de top din Milano, unde își va continua studiile din toamnă. Dar, nu toţi au fost la fel de fericiţi după afişarea rezultatelor finale. Sute de elevi s-au trezit cu note mai mici, iar zeci dintre ei au depus deja petiții la Ministerul Educației.

Lorena a fost elevă la un liceu de top din Galaţi. S-a pregătit patru ani pentru examentul de la Bacalaureat şi nu avea nicio emoţie pentru rezultat. Notele finale au dezamăgit-o, însă.

"Când am aflat rezulatele am fost şocată. 8,85 la limba şi literatura româna şi la istorie 09.35, dar la geografie am luat nota 10 din prima. Am vrut să depun contestaţie. Ştiam că lucrările mele merită mai mult", a spus Lorena Mariana Irimia.

Şi a avut dreptate. După contestaţii a obţinut media perfectă: 10 curat.

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"Mama mea a fost cea care m-a anunţat de rezultatul la contestaţii şi sincer am fost mai mult liniştită. Ştiam că în sfârşit am fost evaluată corect. Este o diferenţă uriaşă, de aceea la istorie pur şi simplu nu imi puteam explica", a mai declarat eleva.

Profesorii Lorenei nu sunt deloc surprinşi de performanţele fetei.

"Ne-am bucurat mult aseară când am văzut rezultatul. O confirmare şi a muncii ei pentru că de-a lungul celor patru ani ea s-a remarcat şi cu rezultate la olimpiadele naţionale şi atunci şi din partea ei rezultate frumoase", a declarat Aura Ungureanu, director adjunct Colegiul Național Costache Negri.

Lorena îşi face acum bagajele pentru Italia. Va studia Economie şi Managment, la Universitatea Catolică din Milano.

"Tocmai ce am aplicat pentru o bursă, din câte am aflat, sunt şanse foarte mari să le primesc. Am primit şi un loc la cămin, cu toate mese incluse. Mie mi-ar plăcea să lucrez în finanţe", a declarat eleva.

După contestaţii, rata de promovare a crescut cu 2 procente și a ajuns la 76,9%. La limba română, de exemplu, cea mai mare diferenţă după recorectare a fost de 3,45 puncte în plus, dar au fost şi sute de elevi care s-au trezit cu note mai mici şi cu un punct şi jumătate. Cel mai tare a pierdut un absolvent - 2,65 puncte faţă de nota iniţială.

Aproape 30.000 de candidaţi au picat la BAC. Printre ei şi un lider AUR care nu a reuşit să promoveze examenul la 39 de ani. Presa locală scrie inclusiv că ar fi încercat să copieze și a fost chemat la Poliție pentru explicaţii.