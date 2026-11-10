Realitatea din şcoli arată că respectul şi regulile nu sunt întotdeauna câştigătoare. Violenţa între elevi rămâne o problemă tot mai îngrijorătoare, iar ministrul Educaţiei cere măsuri urgente. Printre propuneri se numără consilierea copiilor de către psihologul şcolii, fără acordul părinţilor, dar şi aplicaţii prin care aceştia să urmărească activitatea celor mici în mediul online. Măsurile vor fi discutate în zilele următoare în comisiile de învăţământ

Cum stăm cu violenţa? Stăm prost. Acestea au fost cuvintele ministrului educaţiei la Guvern care spune că de urgenţă ar trebui ca această măsură să fie aplicată: acordul parental să nu fie obligatoriu în cazul în care elevul merge la consilierul şcolar.

Violenţa şcolară deja pleacă spre violenţa stradală din păcate şi avem un plan de combatere a violenţei, avem şi proceduri, avem şi semnalarea anonimă şi tot prost stăm. Deci, fără acord parental pentru consilierea şcolară chiar dacă un copil nu are 18 ani, pentru că la 18 ani intervin cu totul şi cu totul alte situaţii. Ar trebui pentru că familia reprezintă de multe ori sau poate reprezenta chiar problema pe care copilul o are şi părinţii să fie chiar exact problema despre care el să discute la psiholog.

Acest proiect a picat la Parlament, ministrul nu este de acord şi speră să se revină la forma iniţială, iar un al doilea sfat vine din partea ministrului pentru învăţământul preuniversitar. Sorin Ionescu spune către toţi părinţii din România, instalaţi-vă aplicaţii de control parental. De ce? Pentru a vedea ce face copilul dumneavoastră, pentru a vedea cu cine poate discuta în mediul online şi pe ce aplicaţii poate intra în fiecare zi.

Articolul continuă după reclamă

Astăzi, marţi dar şi joi vor urma discuţii în comisiile de învăţământ şi poate că vom vedea şi câteva concluzii concrete la finalul săptămânii.