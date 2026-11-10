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Video Un poliţist din Huşi a încălcat de 56 de ori ordinul de protecţie. Partenera sa îl acuză de hărţuire

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Editor Angela Bertea | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.11.2026, 07:45 | Modificat la 10.11.2026, 07:45

Un poliţist din Huşi a încălcat de 56 de ori ordinul de protecţie emis împotriva sa. Acesta nu avea voie să se aproprie de partenera sa la mai puţin de 100 de metri, însă nu a ţinut cont de restricţii. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat cu propunere de arestare preventivă.

Polițistul în vârstă de 44 de ani a primit ordinul de restricție pe la mijlocul lunii octombrie. Totul s-a întâmplat după ce partenera acestuia ar fi declarat că este hărțuită și amenințată de către individ. 

Bărbatul nu avea voie să se apropie de femeie la o distanță de mai puțin de 100 de metri de locuința ei, dar și de locul de muncă. Anchetatorii au stabilit că el ar fi încălcat de nenumărate ori aceste restricții.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

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Angela Bertea
Angela Bertea

Reporter Teritoriu la Observator - Antena 1, în Nord-Estul țării. Peste 15 ani de experienţă în jurnalism.

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