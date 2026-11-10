La Cracovia, mii de persoane s-au unit în tăcere şi durere. Au mers pe urmele atacatorului care a transformat oraşul într-o scenă a masacrului şi au aprins lumânări în locurile în care au fost ucişi oameni. Alături de ei au fost preşedintele şi premierul Poloniei. Suspectul a murit la spital, după ce a fost împuşcat de poliţie. În urmă au rămas, însă, familii îndoliate şi o ţară întreagă care încearcă să-şi găsească răspunsurile la durere.

Cracovia a fost unită de durere aseară. Mii de oameni au participat la marşul tăcut, în memoria celor şase victime ale atacului armat. Sunt zeci de mii de oameni care au ieşit aici, în centrul Cracoviei, în Piaţa Centrală, la marşul tăcerii. Marşul a fost deschis de către preşedinte şi premier, care au aprins o lumânare în memoria victimelor, iar apoi s-a plecat în marş pe traseul pe care l-a urmat atacatorul.

Marşul Tăcerii a avut loc în ultima zi de doliu naţional

Deşi președintele şi premierul sunt adversari politici, de această dată au mers umăr la umăr, lăsând rivalităţile deoparte pentru a aduce un omagiu celor care şi-au pierdut viaţa. Ambii au semnat o carte de condoleanțe dedicată victimelor. Marşul a început la ora 20:00, în sunetul goarnei de la Biserica Sfânta Maria, chiar în locul în care s-au auzit primele focuri de armă. Mii de oameni au pornit apoi în tăcere spre Bazilica Sfânta Maria, continuând până la Turnul Primăriei. Pe traseu au aprins lumânări în memoria victimelor. Iar la final, lângă turn, întreaga mulţime s-a unit într-o rugăciune rostită împreună cu cardinalul Grzegorz Rys.

Articolul continuă după reclamă

Marşul Tăcerii a avut loc în ultima zi de doliu naţional, însă comemorarea victimelor va continua. Autorităţile din Cracovia au decis prelungirea perioadei de omagiu, iar oraşul a deschis şi o carte de condoleanţe online, care va putea fi semnată până pe 11 noiembrie. Marşul s-a desfăşurat fără discursuri, nici pe traseu, nici la final. Oamenii s-au întors acasă în linişte, cu durerea acestei tragedii în suflet. Chiar şi în faţa locuinţei atacatorului, unde acesta şi-a omorât familia, au fost puse lumânări. Michal Oksinski a murit la spital, iar motivul atacului rămâne un mister.