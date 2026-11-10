Unul dintre marii furnizori de energie electrică de pe piaţa românească a început să trimită oferte cu preţuri finale de peste 2 lei/kWh cu tarife de rețea și taxe pentru clienţii aflaţi la final de contract.

Facturile la energie încep să crească. Ofertă de 2 lei/kWh trimisă de un furnizor către consumatorii casnici - Shutterstock

Potrivit Economica, aceste oferte de recontractare vor ajunge la tot mai mulţi clienţi pe măsură ce contractele aflate în vigoare se apropie de termenele limită. Conform sursei citate, E.On Energie a trimis oferte de recontractare la un preț al energiei active de 1,14 lei/MWh, ceea ce duce la un preț final facturat de 2,02 lei/kWh.

De asemenea, Premier Energy Furnizare a trimis și ea o ofertă de recontractare cu un preț al energiei active de 1,20 lei/kWh. Prețul final la client, cu tot cu tarife de rețea și taxe, ajungând la 2,03 lei/kWh.

"In mod cert, această iarnă nu va fi ieftină pe partea de energie. Avem o creștere pe piața angro a energiei electrice de cel puțin 50% și a gazului de peste 200%. Vrând-nevrând, se va simți cândva și în facturile tuturor consumatorilor", a declarat Laurențiu Urluescu, Asociației Furnizorilor.