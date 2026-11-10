După CEC, o nouă bancă e sancţionată în dosarul ROBOR. BCR, amendată cu 577 milioane lei

Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea de suspendare a executării deciziei Consiliului Concurenţei depusă de Banca Comercială Română în dosarul ROBOR. Este cea de-a doua hotărâre a unei instanţe, după cea similară luată săptămâna trecută în cazul CEC Bank, în seria de procese ce a urmat amenzilor de 3,7 miliarde de lei date băncilor de Concurenţă.

Potrivit Profit.ro, Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea BCR ca inadmisibilă. Decizia poate fi atacată cu recurs, care urmează să se judece la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. BCR a fost sancţionată de Consiliul Concurenţei cu o amendă de 577,36 milioane de lei (circa 110 milioane de euro). Cererea de suspendare ar fi îngheţat efectele sancţiunii aplicate de Concurenţă, inclusiv amenda record, până la judecarea dosarului de fond în care este contestat actul administrativ.

CEC Bank a primit o decizie similară săptămâna trecută

La fel ca şi CEC Bank, care a primit o decizie similară săptămâna trecută, pentru o amendă de 333 milioane de lei, BCR va urma foarte probabil toate căile legale rămase, inclusiv recursul la ICCJ. Potrivit sancţiunii autorităţii de concurenţă, băncile sunt obligate să vină şi cu propuneri pentru un nou mecanism, ce urmează să fie avizat de Consiliu, astfel încât să fie înlăturată principala critică în ceea ce priveşte fixingul ROBOR: transparenţa reciprocă prea mare a cotaţiilor în perioada de fixing, despre care autoritatea spune că a influenţat cotaţiile în defavoarea clienţilor.

Articolul continuă după reclamă

Cum instanţa nu a admis cererea de suspendare, rămâne valabilă şi această obligaţie de a modifica mecanismul de cotare a ROBOR. BCR este una dintre cele 10 bănci amendate de Consiliu cu un total de 3,7 miliarde de lei pentru modul în care şi-au făcut vizibile reciproc cotaţiile şi au schimbat informaţii în timpul procesului de fixing. Această transparenţă a preţului, în ceea ce Concurenţa consideră o perioadă sensibilă, ar fi dus la creşterea dobânzilor în defavoarea clienţilor cu rate variabile în funcţie de nivelul ROBOR.

Toate cele 10 bănci au atacat sancţiunea pe fond şi au solicitat instanţei şi suspendarea acesteia, până la finalizarea litigiilor principale. "Speranţa mea e că vom avea decizii care vor fi convergente de la instanţă. Ar fi straniu dacă s-ar lua decizii diferite", a declarat recent preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, după ce Curtea de Apel a respins prima cerere de suspendare a sancţiunii, în cazul CEC Bank.

Dacă nici celelalte bănci nu vor obţine de la instanţă suspendarea deciziei, atunci vor trebui să vireze la Fisc şi sumele din amendă. La rândul lor, băncile consideră că reglementările BNR le-au obligat să menţină transparenţa permanentă a cotaţiilor în toată ziua de tranzacţionare, astfel că nu le poate fi imputată o vină.

Banca Naţională a României (BNR) preciza, săptămâna trecută, că nu are în vedere o modificare a reglementărilor actuale referitoare la ROBOR. "BNR nu consideră că există vreun motiv de revizuire a cadrului normativ", susţine conducerea BNR. Precizările au loc în contextul deciziei Consiliului Concurenţei de a amenda mai multe bănci pentru înţelegeri în stabilirea indicatorului.