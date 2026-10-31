Sunt fetele mai bune la limba română, iar băieții la matematică? Deși am putea fi tentați să credem că există astfel de diferențe între elevi, cifrele arată o altă realitate. Cum stau lucrurile, de fapt, și în ce măsură a schimbat inteligența artificială modul în care copiii rezolvă problemele de matematică, aflăm de la invitatul Observator Maria Predoiu, cofondatoarea concursului național Campiomate.

PREZENTATOR: Fete sau băieți, cum arată rezultatele de obicei?

INVITAT: Este foarte simplu. Copiii care primesc mai multă încurajare și care muncesc mai mult sunt mai buni. Acei copii care sunt descurajați sau care muncesc mai puțin, au un nivel la matematică mai scăzut.

PREZENTATOR: Ați observat rezultate spre unii sau spre alții din background-ul acestui campionat?

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INVITAT: Am făcut o cercetare vastă anul trecut, inclusiv în această zonă, fete vs. băieți, și ce am văzut în campionate este că acei copii care au depus un efort mai mare pe parcursul celor aproape nouă luni de program au reușit să atingă un rezultat mai bun. Întâmplarea face că în campiomate au fost mai multe fete care au avut o anduranță mai bună decât băieții. Băieții au avut, unii dintre ei, o anduranță foarte bună, au atins premii la nivel național, dar mai mulți băieți au fost un pic mai puțin persistenți, să spunem, în efortul lor. Vreau să vă adaug un lucru apropo de partea aceea de curaj și încurajare. Este foarte adevărat că fetele, mai ales la vârsta aceasta a anilor de gimnaziu cu care noi lucrăm, au tendința să fie un pic mai temătoare și aceasta poate să fie o barieră a fetelor. Așa cum băieții au, poate, unii dintre ei, tendința să fie mai puțin perseverenți, la fel și fetele au tendința să fie un pic mai temătoare.

PREZENTATOR: Dar de unde vine această teamă?

INVITAT: Se propagă în societate de foarte mult timp, și în școală, și în familie, și în grupurile sociale, ideea că unii copii sunt buni pentru matematică, alți copii nu sunt buni pentru matematică. Ești născut pentru asta sau nu ești născut pentru asta. Și realitatea este că nu avem explicații biologice care să justifice de ce unii ajung să fie mai buni la matematică și alții mai puțin buni la matematică. E strict o chestiune de context în care copiii aceia experimentează matematica și ce aud în jurul lor. Ce le spune mama, ce le spune tata, ce le spune profesorul, ce le spune bunica, vecinii și așa mai departe.

PREZENTATOR: Ce știu eu foarte clar e că matematica ne structurează gândirea, asta e limpede. Da, m-a ajutat și pe mine. Ne ajută cu siguranță, însă aș vrea să vă întreb cât de important e startul, de exemplu pentru un părinte, cum identifică, cum își dă seama încă de la început că are un copil care are abilități pentru matematică?

INVITAT: Foarte bună remarca, într-adevăr matematica este o disciplină centrală în toată lumea aceasta pentru că structurează gândirea. E și o materie de examen, dar prin același motiv, pentru că structurează gândirea, planificarea, organizarea. Este un formator de competențe pentru viață.

PREZENTATOR: Se rezolvă mai ușor problemele la matematică cu inteligența artificială?

INVITAT: Aș spune că inteligența artificială poate să fie un prieten sau poate să fie un inamic. Atunci când utilizăm inteligența artificială în învățare, la nivelul copiilor, deci copiii care utilizează inteligența artificială în învățare, vedem în studiul nostru că cei mai mulți fac acest lucru pentru că se simt descurajați și nu au ajutor uman în jurul lor. Deci, pentru a depăși starea aceasta de "nu mă descurc singur", ei apelează la inteligența artificială pentru că nu își doresc să se ducă cu temele nefăcute la școală. Și în felul acesta ei reușesc să aibă o imagine un pic mai bună atunci când ajung la școală. Pe de altă parte, dacă ei folosesc inteligența artificială ca să găsească repede o rezolvare și nu mai depun efort în a înțelege rezolvarea respectivă, de fapt, le devine un inamic. Acei copii, când vor avea teste sau când vor fi doar ei în față cu problema respectivă, vor avea cel mai probabil o dificultate majoră în a rezolva. Cu alte cuvinte, da, e ok să folosim inteligența artificială inclusiv în educația copiilor noștri, atunci când această inteligență artificială este un ajutor în a-i ghida și nu în a înlocui înțelegerea pe care copiii trebuie să o parcurgă.