Modelele de subiecte pentru clasa a opta au fost publicate în urmă cu scurt timp. Noul ministru al Educatiei, Sorin Ionescu, a facut anunţul astăzi la Observator, când a vorbit şi despre schimbarea formulei pentru aceste examene. Modificările îi vor afecta abia pe cei care sunt acum în clasa a patra.

Ministerul Educaţiei a dat startul antrenamentului pentru examenele de final de an. Elevii de clasa a opta şi cei de-a douăsprezecea pot deja rezolva modelele de exerciţii pentru vara viitoare.

"O să îi rog pe toți cei care sunt clasa a opta, a douăsprezecea să intre pe subiecte. Pe edu.ro. au fost postate modelele de subiecte pentru examenele naționale. Orice discuție referitoare la modificări pe care le vom aduce evaluării naționale sau evaluărilor de la 2,4,6 va porni de la premisa că discutăm despre generaţiile care nu au intrat încă în ciclul de învățământ", spune Sorin Ionescu, ministrul pentru învăţământ preuniversitar.

Cum ar arăta evaluarea ideală la finalul gimnaziului

Sorin Ionescu, ministrul delegat pentru învăţământul preuniversitar, a anunţat la Observator şi cum ar arăta, din punctul său de vedere, evaluarea ideală la finalul gimnaziului.

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"O evaluare naţională ideală ar trebui să pornească de la aceste standarde de evaluare pe care Ministerul le-a lansat deja. Să nu surprindă doar forța la limba română și matematică într-o anumită zi, ci să surprindă un proces complex, care să se desfășoare în patru ani. Domnul ministru Costreie a lansat o altă formă de evaluare prin introducerea unor forme de evaluare transdisciplinare în speță, una umanistă și una axată pe STEM", spune Sorin Ionescu, ministrul delegat pentru invatamantul preuniversitar.

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"Sunt de acord ca bază de lucru", spune Sorin Ionescu, ministrul delegat pentru invatamantul preuniversitar.

Cu o rectificare de buget pe minus cu 368 de milioane de lei la Educație, ministrul a dat asigurări că are certitudinea deocamdată doar că salariile, bursele și deconturile de transport nu vor scădea.