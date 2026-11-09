Ţara care a luat faţa Germaniei şi atrage tot mai mulţi muncitori. A devenit noul tigru economic al Europei

În timp ce Germania se confruntă de mai mulţi ani cu stagnarea economică, ţara vecină atrage tot mai mulţi investitori străini şi angajaţi germani, scrie Blic .

Este vorba despre Polonia, care a înregistrat rezultate economice mult peste cele ale Germaniei, potrivit jurnaliştilor de la postul public german ARD. În 2024, în timp ce economia germană era în recesiune, cea poloneză a crescut cu 3%. Un an mai târziu, Germania a avut o creștere de numai 0,2%, în timp ce Polonia a ajuns la 3,6%.

6.000 de companii germane au investit 50 mld. de euro

"Polonia este economia cu cea mai rapidă creștere din Europa în ultimii 40 de ani", spune Marcin Piatkowski, economist la Universitatea Kozminski din Varșovia. Acesta consideră că țara sa a devenit noul campion economic al Europei.

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Un semn clar al schimbării este numărul companiilor germane care au ales să investească peste graniță. Aproximativ 6.000 de firme din Germania activează în Polonia, unde au investit în total aproape 50 de miliarde de euro.

Salarii mai mici, dar angajați tot mai bine pregătiți

Potrivit economistului Marcin Piatkowski, venitul mediu pe locuitor în Polonia aproape s-a dublat de patru ori din 1990 până în prezent, în timp ce în Germania a crescut cu aproximativ 50%. În plus, statisticile arată că polonezii lucrează cu până la 600 de ore mai mult pe an decât germanii.

Un alt avantaj este politica fiscală. Angajații cu vârsta sub 26 de ani nu plătesc impozit pe venit pentru câștigurile anuale de până la aproximativ 20.000 de euro. Economistul consideră că această măsură contribuie la rata foarte scăzută a șomajului din Polonia, una dintre cele mai mici din Uniunea Europeană.

Guvernul analizează și noi reduceri de taxe pentru familiile cu cel puțin doi copii. Potrivit propunerii, veniturile unei familii ar putea fi scutite de impozit în limita a aproximativ 65.000 de euro pe an, dacă ambii părinți lucrează și contribuie în mod egal la veniturile familiei.

Mai mulți germani se mută în Polonia decât invers

În 2024 aproape 91.000 de persoane s-au mutat din Germania în Polonia, în timp ce aproximativ 82.000 au făcut drumul invers. Astfel, Germania a pierdut circa 9.000 de locuitori în schimbul cu vecinul său.

Polonia a făcut pași importanți și în digitalizarea serviciilor publice şi în modernizarea infrastructurii. În ultimele două decenii, rețeaua de drumuri rapide a crescut cu peste 4.000 de kilometri.