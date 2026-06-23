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Elevii de liceu vor avea o nouă materie opţională - "ora de GIS"

Elevii de liceu vor avea o nouă materie opţională - "ora de GIS" Elevii de liceu vor avea o nouă materie opţională - "ora de GIS" - Hepta
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.06.2026, 10:49 | Modificat la 23.06.2026, 10:56

Programa pentru opţionalul "Ora de GIS" a fost aprobată şi publicată în Monitorul Oficial, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Disciplina se află la intersecţia dintre Geografie şi Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, însă deschide învăţarea şi către mediu, urbanism, transport, turism, protecţia patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală şi cetăţenie digitală, potrivit news.ro.

Opţionalul se adresează elevilor de liceu, clasele a IX-a - a XII-a, filiera teoretică, profilurile real şi umanist, toate specializările.

Durata opţionalului este de o oră pe săptămână, pe durata unui an şcolar.

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"Ora de GIS" - opţionalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluţii este o disciplină pentru elevii care vor să înveţe practic, să lucreze cu tehnologia şi să înţeleagă mai bine spaţiul în care trăiesc", afirmă sursa citată.

Redactia Observator
Redactia Observator
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