Rezultate finale Titularizare 2026. Numărul candidaţilor care au luat note peste 7 a crescut după contestaţii

Rezultatele finale la examenul de titularizare au adus schimbări importante după soluţionarea contestaţiilor. Din cele 7.222 de lucrări reevaluate, peste 98% au primit o notă diferită, iar numărul candidaţilor care au obţinut peste 7 a crescut de la 16.140 la 17.205. În total, 6.166 de posturi sunt disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Rezultate finale Titularizare 2026. Procentul candidaţilor cu note peste 7 a crescut la 54,41% - Shutterstock

Rezultatele finale înregistrate la proba scrisă (21 iulie) din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar au fost publicate marţi pe pagina web dedicată.

"Au fost înregistrate 7.222 de contestaţii (reprezentând 22,84% din totalul lucrărilor). Procesul de reevaluare a lucrărilor cu note contestate a generat modificarea notelor iniţiale pentru 7.121 de lucrări (98,6%), astfel: prin mărire - pentru 4.452 de lucrări (62,52%), respectiv prin micşorare - pentru 2.669 de lucrări (37,48%). Implicit, aceste modificări au condus la creşterea cu 3,36% a numărului de candidaţi cu note peste 7 (de la 16.140 la 17.205 candidaţi), respectiv a procentului final de note de 7: 54,41% (în creştere cu aproape 8% faţă de anul precedent - 46,66%)", precizează sursa citată de Agerpres.

Din promoţia curentă, 48,23% dintre candidaţi (+3,08% după contestaţii) au obţinut note de 7 (şapte).

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Potrivit aceleiaşi surse, rata notelor sub 5 a scăzut cu 2,58%, în timp ce rata notelor între 5 şi 6,99 a înregistrat o scădere nesemnificativă (0,78%).

În raport cu prima afişare, numărul notelor de 10 a rămas neschimbat (28).

Peste 2.000 de candidaţi s-au retras din concurs

33.881 de candidaţi au fost prezenţi (84,71%) din totalul celor 39.996 de candidaţi cu drept de participare.

De asemenea, 2.187 dintre candidaţii prezenţi s-au retras în condiţiile prevăzute de metodologie (2.101 candidaţi din motive personale şi 86 de candidaţi din motive medicale). 52 de candidaţi au fost eliminaţi din examen (dintre care 20 pentru fraudă/tentative de fraudă - aceştia nu vor fi repartizaţi/nu vor putea ocupa posturi didactice/catedre în anul şcolar următor).

După anularea a 18 lucrări pentru nerespectarea normelor de redactare (în condiţiile prevăzute de metodologie), au intrat în evaluare digitalizată 31.623 de lucrări.

Repartizarea pe posturi are loc pe 5 şi 6 august

Ministerul Educaţiei şi Cercetării transmite că repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va realiza în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 5 şi 6 august.

În acest scop, au fost publicate 6.166 de posturi vacante, disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Cele mai multe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt: posturi aferente învăţământului antepreşcolar - 871; posturi aferente învăţământului preşcolar - 770; posturi aferente învăţământ primar - 714; posturi pentru profesori itineranţi şi de sprijin - 428; posturi pentru profesori-consilieri şcolari - 338.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.