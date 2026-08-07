Măsuri drastice în Danemarca pentru a opri trișatul cu ajutorul inteligenței artificiale în şcoli. Guvernul de la Copenhaga a anunţat că elevii vor fi nevoiţi să susţină şi un examen oral pe baza lucrării pe care, cel puţin teoretic, ei au scris-o. În plus, toate temele pentru acasă vor fi făcute la şcoală, în prezenţa profesorilor.

Noile măsuri vor intra în vigoare de săptămâna viitoare. În prima etapă, cel puțin 9 mii de elevi care susțin examenul maturităţii vor fi obligați să treacă și de o probă orală pe baza lucrărilor scrise. În plus, liceele vor instala softuri de monitorizare a ecranelor, dar și filtre pe rețeaua de internet, pentru a bloca accesul la inteligenţa artificială. Elevii susțin însă că interdicțiile nu rezolvă problema şi vor ca inteligenţa artificială să fie integrată oficial în educație.

"Venim cu recomandările noastre pe fondul unei lipse de cunoștințe despre cum să reglementăm inteligența artificială în liceu. În prezent, nu există nicio formă de reglementare, nu există educație în domeniul inteligenței artificiale în liceu. Considerăm că este o parte a sarcinii noastre să punem bazele implementării acesteia", explică Oscar Tønsberg Hoffmann, preşedinte Asociaţia Elevilor Danezi.

Pe lângă pachetul de măsuri imediate, Guvernul de la Copenhaga lucrează la o strategie națională pe termen lung pentru reglementarea inteligenței artificiale în toate școlile. Pentru început, temele vor fi făcute direct în clasă, sub supravegherea atentă a profesorilor.

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"Propunerile prezentate în acest moment vizează în mare parte limitarea a ceea ce se numește "fraudă". Însă mi-aș dori să existe și ceva care să îmbrățișeze mai mult noua tehnologie, care, la urma urmei, există și este utilizată", spune Lars Roesen, director la Liceul Ringkøbing.

Fenomenul este întâlnit la nivel mondial

Un studiu Pew Research arată că aproape 60 la sută dintre adolescenţi folosesc inteligenţa artificială pentru temele de acasă, iar până la 30 la sută recunosc că apelează la ea la teste sau examene.

"Un numitor comun pe care l-am auzit vorbind cu elevii este că te afli într-un mare dezavantaj acum dacă nu încerci să folosești aceste scurtături, pentru că altfel nu poți fi competitiv", menţionează Jacob Shelley, profesor.

Lipsa unor măsuri clare vor avea un impact pe termen lung atât asupra educaţiei, cât şi pieţei muncii.

"Toate școlile trebuie să găsească o soluție rapidă, altfel însăși reputația lor riscă să fie compromisă. Dacă nu poți garanta că integritatea diplomei acordate este de necontestat, atunci valoarea acelei diplome scade pe piața muncii", spune Carmi Levy, jurnalist.

În timp ce Danemarca pregătește o strategie națională pentru noua tehnologie, Uniunea Europeană lucrează la primul ghid privind inteligența artificială în educație. Până la adoptarea unor reguli clare, tot mai multe state impun însă supravegherea video a examenelor și revenirea la testele scrise de mână.