Trei licee din România care au câștigat 100.000 lei. Programul care susține elevii slab pregătiţi la BAC

Trei licee din Prahova, Timiş şi Bucureşti câştigă 100.000 de lei prin programul BacUp, anunţă banca BCR împreună cu Asociaţia Edupedu pentru Educaţie, potrivit Agerpres.

Premiile, în valoare totală de 100.000 de lei, oferite de BCR şi destinate integral dezvoltării activităţilor educaţionale din şcoli, merg către Liceul Tehnologic "1 Mai" din Ploieşti, Liceul Teoretic Peciu Nou din judeţul Timiş şi Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu" din Bucureşti.

Premii suplimentare pentru a susţine educaţia

Suplimentar, BCR acordă trei premii de inspiraţie, de câte 5.000 de lei fiecare, unor licee care nu au urcat pe podium, dar care au impresionat prin misiunea asumată de a susţine educaţia şi prin capacitatea profesorilor de a rămâne alături de tinerii care au nevoie cel mai mult de sprijin. Premiile merg către Liceul Tehnologic Todireni din judeţul Botoşani, Liceul Tehnologic "Jacques M. Elias" din Sascut, judeţul Bacău, şi Liceul Teoretic "Iulia Haşdeu" din Lugoj, judeţul Timiş.

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Media generală la BAC a crescut în unele licee

Premiul I, în valoarea de 60.000 de lei a mers la Liceul Tehnologic "1 Mai", Ploieşti, judeţul Prahova. Media generală la Bacalaureat a crescut de la 4,30 la 6,50, rata de promovare de la 21% la 54%, iar ponderea absolvenţilor cu medii de cel puţin 8 de la 1,33% la 37,74%. Liceul a raportat un efort susţinut de pregătire suplimentară, adaptarea orelor la nevoile elevilor şi monitorizarea constantă a parcursului lor şcolar.

Premiul al II-lea, de 25.000 de lei, a fost acordat Liceului Teoretic Peciu Nou, judeţul Timiş. Media generală a urcat de la 6,06 la 7,66, rata de promovare de la 55,2% la 82,9%, iar ponderea mediilor de minimum 8 de la 13% la 57%. Şcoala a pornit de la o analiză onestă a rezultatelor din anul precedent şi a înlocuit pregătirea colectivă cu ateliere remediale ţintite.

Conform sursei citate, premiul al III-lea, de 15.000 de lei, a fost acordat Colegiului Tehnic "Dinicu Golescu", Bucureşti. Media generală a crescut de la 6,19 la 7,25, rata de promovare de la 53,3% la 86,2%, iar ponderea mediilor de minimum 8 de la 12,2% la 39%, pe fondul orelor de pregătire suplimentară susţinute constant pe parcursul întregului an şcolar.

De asemenea, au fost acordate premiile de inspiraţie BacUp, de câte 5.000 lei fiecare. A fost premiat Liceul Tehnologic Todireni, judeţul Botoşani, care în 2026 liceul a avut prima promoţie de absolvenţi după relansarea învăţământului liceal începută în 2022. Premiul recompensează mesajul şcolii despre rolul pe care îl are în schimbarea destinelor unor copii din mediul rural.

Un alt premiu a fost acordat Liceului Tehnologic "Jacques M. Elias", Sascut, judeţul Bacău. O şcoală din mediul rural care şcolarizează elevi proveniţi din grupuri vulnerabile economic, social şi etnic şi care primeşte an de an unele dintre cele mai mici medii de admitere din judeţ, de la 2,30 în 2023 la 1,50 în 2026. Fără o muncă susţinută, aceşti elevi nu pot recupera golurile acumulate în gimnaziu.

De asemenea, a fost acordat un premiu Liceului Teoretic "Iulia Haşdeu", Lugoj, judeţul Timiş. Generaţia care a intrat în liceu cu o ultimă medie de admitere de 5,30 a obţinut în 2026 o medie de 7,90 la Bacalaureat şi o rată de promovare de 92,5%. Jumătate dintre elevi vin din satele din jurul oraşului şi fac naveta, iar şcoala a construit programe remediale şi proiecte cu finanţare europeană pentru a-i menţine motivaţi.

"Ne bucurăm că 73 de licee din toată ţara s-au înscris la prima ediţie BacUp şi le mulţumim tuturor directorilor care şi-au luat din timpul lor ca să fie parte din acest demers. Înscrierile au venit din zeci de judeţe, de la colegii naţionale de elită şi licee tehnologice, la licee din mediul rural, oraşe mici şi comunităţi vulnerabile. Acest lucru confirmă că tema concursului, progresul, şi nu performanţa absolută, a rezonat în tot sistemul de învăţământ. BacUp este despre profesori care se implică. De altfel, un elev care intră la liceu cu media 9 are nevoie de profesori buni, iar un elev care intră cu media 5 are nevoie de profesori excepţionali. Vom continua să sprijinim investiţiile în educaţie şi progres prin educaţie, pentru că sunt parte din cum creştem sustenabil, pas cu pas, în fiecare an, media ţării. Şi, odată cu ea, viitorul României", a declarat Nicoleta Deliu-Paşol, Director de Comunicare & CSR la BCR.

Programul măsoară progresul liceelor şi elevilor cu rezultate slabe

BacUp a pornit de la o alegere asumată de BCR şi de Asociaţia Edupedu pentru Educaţie, aceea de a măsura progresul liceelor din România şi de a aduce în discuţia publică şcolile care preiau elevi cu rezultate slabe şi îi duc, în patru ani, la un examen de Bacalaureat promovat. Acolo se produce, de fapt, creşterea mediei naţionale şi tot acolo se decide cât de mulţi tineri intră pregătiţi în economie şi în piaţa muncii.

La prima ediţie BacUp s-au înscris 73 de licee din toată ţara. Au putut participa liceele de stat acreditate cu minimum 30 de candidaţi din promoţia curentă în sesiunea iunie-iulie, atât în 2025, cât şi în 2026. Clasamentul a fost stabilit exclusiv pe baza rezultatelor oficiale publicate de Ministerul Educaţiei pe platforma bacalaureat.edu.ro, după soluţionarea contestaţiilor, pe baza a trei indicatori: evoluţia mediei generale la Bacalaureat (pondere 40%), evoluţia ratei de promovare (30%) şi evoluţia ponderii mediilor de minimum 8 (30%).