Senatul a adoptat, miercuri, în plen, o propunere legislativă privind acordarea unei indemnizaţii de merit membrilor echipei de fotbal Steaua Bucureşti care a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

Indemnizaţie de merit pentru fotbaliştii câştigători ai Cupei Campionilor Europeni în 1986 - Arhiva Observator

Au fost înregistrate 90 de voturi "pentru" şi 15 abţineri. Prin proiectul de lege iniţiat de un grup de parlamentari preponderent PSD şi AUR, componenţa Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit se completează cu preşedinţii comisiilor parlamentare de sport.

Potrivit expunerii de motive a proiectului, câştigarea Cupei Campionilor Europeni de către echipa de fotbal Steaua Bucureşti reprezintă "un moment unic în istoria sportului românesc şi una dintre cele mai importante realizări obţinute vreodată de o echipă din România la nivel internaţional".

"Statul român are datoria de a onora, inclusiv prin instrumente legislative, acele rezultate care au adus României prestigiu internaţional şi care au rămas în memoria colectivă ca repere ale excelenţei sportive", stipulează proiectul.

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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.