Tom Aspinall renunţă la titlul UFC al greilor

Într-un lung mesaj postat luni pe contul său de Instagram, luptătorul britanic Tom Aspinall a anunţat că renunţă la titlul UFC la categoria grea.

Tom Aspinall (33 de ani) nu mai este campionul UFC la categoria grea. Englezul a anunţat luni, printr-o postare pe Instagram, că renunţă la titlul UFC deţinut la categoria grea.

"Am cerut permisiunea UFC să fac acest anunţ pentru că nu vreau să împiedic evoluţia lucrurilor la categoria grea. Ştiu cum e să-ţi pui cariera în aşteptare şi vreau ca alţi luptători să aibă oportunitatea de a concura pentru titlu", a scris el, adăugând că este "absolut devastat după ce a luat această decizie".

Aspinall s-a accidentat în timpul luptei pe care a purtat-o împotriva francezului Ciryl Gane, în octombrie 2025. Lupta, care a avut loc la Etihad Arena din Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), a fost oprită la sfârşitul primei runde.

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De atunci, Aspinall, încă afectat de probleme oculare, nu a mai luptat: "Deja convenisem asupra unei date pentru un meci şi reluasem antrenamentul de luptă. Mă simţeam în cea mai bună formă şi gata de luptă când un accident mi-a provocat daune suplimentare ochiului drept. Aceasta înseamnă că va trebui să iau şi mai mult timp liber de la sport, iar deocamdată, data revenirii mele rămâne incertă", spune luptătorul, care mai declară că a lucrat cu diverşi medici şi specialişti pentru a încerca să-şi facă posibilă o revenire rapidă.

Însă fără niciun rezultat. "Ceea ce face situaţia deosebit de dificilă este faptul că multe dintre complicaţiile cu care mă confrunt sunt rezultatul unor greşeli care mi-au schimbat cursul carierei", a concluzionat Aspinall.

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