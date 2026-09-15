Octavian Popescu va juca la Levadiakos

Clubul de fotbal grec Levadiakos a anunţat, luni, pe site-ul oficial, transferul lui Octavian Popescu de la FCSB. Acesta va evolua la echipa greacă până la finalul sezonului.

Născut la 27 decembrie 2002, în Târgovişte, el a jucat la toate categoriile de vârstă ale echipelor naţionale ale ţării sale (7 selecţii la naţionala masculină a României) şi, la vârsta de 22 de ani, are deja în palmares două titluri de campion (2024, 2025) şi două Supercupe (2024, 2025) cu FCSB (Steaua Bucureşti).

La clubul românesc şi-a petrecut întreaga carieră profesională, înregistrând în total 234 de prezenţe, cu 28 de goluri şi 30 de pase decisive, dintre care 38 în cele trei competiţii europene.

Anul acesta a jucat deja în opt meciuri cu echipa din Bucureşti (1 gol, 4 pase decisive), dintre care două în preliminariile Conference League (1 gol, 1 pasă decisivă).

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La formaţia pregătită de Elias Charalambous şi Mihai Pintilii mai joacă Alexandru Pantea, împrumutat la rândul său de FCSB la Levadiakos, şi Adrian Şut, cedat temporar de Al-Ain.

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