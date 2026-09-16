Înființarea unei comisii pentru anchetarea zborului de lux spre Mykonos, respinsă de BP al Camerei Deputaților

Propunerea PNL și USR de înființare a Comisiei de anchetă Mykonos-Nordis, care urma să verifice zborurile private către Mykonos și Nisa și legăturile cu cazul Nordis, a fost respinsă. Propunerea de înființare a comisiei nu a întrunit numărul necesar de voturi.

"Având în vedere informaţiile extraordinar de îngrijorătoare apărute în spaţiul public despre recentele zboruri private către Mykonos şi Nisa, la bordul cărora s-au aflat parlamentari sau foşti parlamentari, un judecător al Curţii Constituţionale şi anumiţi oameni de afaceri, considerăm necesară clarificarea, în mod transparent şi documentat, a adevărului cu privire la persoanele sau entităţile care au suportat cheltuielile aferente acestor deplasări, precum şi a intereselor şi motivaţiei care au stat la baza acoperirii acestor cheltuieli", se arăta în solicitare.

De asemenea, USR şi PNL au apreciat ca fiind necesară identificarea eventualelor vulnerabilităţi privind integritatea şi existenţa unor posibile conflicte de interese în cazul persoanelor aflate la bordul acestor zboruri private.

Cine se afla la bordul "zborului de lux" București-Mykonos

Potrivit dezvăluirilor publicaţiei Newscenter, în luna iulie, au zburat cu un avion privat pe insula grecească Mykonos: judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul prim-ministru Victor Ponta, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, senatorul UDMR Istvan-Lorant Antal, preşedintele Tribunalului Constanţa, Marius Cătălin Croitoru, dar şi omul de afaceri Gruia Stoica, care are o condamnare penală.

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Pe 8 septembrie, plenul Senatului a aprobat cu 107 voturi "pentru" extinderea anchetei Comisiei pentru constituționalitate și asupra zborului privat spre Mykonos. PNL și USR au cerut ca senatorii să verifice cine a plătit transportul, scopul călătoriei și relațiile dintre Deliorga și ceilalți pasageri.

Florin Manole susţine că a zburat în Mykonos în avion cu Deliorga şi Ponta pentru "teme de legislație a muncii". Atât el cât şi și senatorul UDMR Istvan-Lorant Antal au declarat că deplasarea a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie a României.