Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de învățământ. Votul final, pe 8 septembrie

Comisia pentru învăţământ a Senatului a decis, miercuri, eliminarea prevederii privind examenul suplimentar de admitere la liceu, proiectul adoptat în acest sens urmând să intre în dezbaterea plenului pe 8 septembrie, care este for decizional.

În prezent, Legea 198/2023 privind Învăţământului preuniversitar prevede că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susţinerea de către elevi a Evaluării Naţionale. Această prevedere a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2026, când a început noul an şcolar.

Senatorii din Comisia de învăţâmânt au decis eliminarea acestei prevederi. Ministerul Educaţiei urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen.

Abrogarea acestei prevederi a fost susţinută şi de foştii miniştri ai Educaţiei Daniel Funeriu şi Mircea Miclea, precum şi de reprezentanţii Consiliului Elevilor şi Asociaţiei de părinţi.

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"În şedinţa Comisiei de învăţământ din Senat am obţinut un consens pentru care mai mulţi dintre noi ne-am luptat foarte mult, chiar dacă au fost opinii iniţial diferite. (...) În acest moment, în unanimitate, toţi reprezentanţii partidelor au decis într-o singură voce, ascultând vocile societăţii, să elimine definitiv, prin modificarea legii, acest examen paralel de admitere la liceu.

Rămâne în continuare, tot unanim acceptată, obligaţia morală, aşa a fost numită, de a constitui un grup de lucru între partide, alături de Ministerul Educaţiei, pentru a reorganiza Evaluarea Naţională de clasa a VIII-a, care astăzi prin lege este restrânsă la o probă la limba şi literatura română şi la matematică, lucru pe care l-au criticat toţi experţii", a spus preşedintele comisiei, Ştefan Pălărie.