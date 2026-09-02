Primele radare fixe de pe DN1 care fost puse în funcţiune între București și Ploiești au "emoţii". Noile gadgeturi nu aplică amenzi, ci au rol preventiv şi sunt menite să contribuie la calmarea traficului şi la reducerea vitezei.

Deși le numim practic radare, au cu totul alt scop, acela de a măsura viteza, însă nu de a trimite datele respective către poliție pentru a da sancțiuni, ci de a face cumva educație în traficul rutier.

Sunt două fețe, una zâmbitoare verde, alta tristă roșie, în funcție de viteza pe care o au șoferii care trec în timp real pe sub ele. Pe acest tronson, limita de viteză este de 70 de km pe oră, ceea ce înseamnă că atunci când șoferii depăşesc această limită va fi afişat pe cele două ecrane montate la intrarea în Balotești.

În toată țara sunt mai bine de 130 de astfel de dispozitive și urmează să mai fie și altele montate. Specialiștii de la CNAIR au declarat că scopul acestor radare este tocmai acela de a face educație pe șoselele din România și de a-i pregăti pe șoferi pentru următoarea etapă a componentei e-Sigur.