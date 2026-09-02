Vicepreşedintele Statelor Unite: "Fac munca lui Dumnezeu. Dacă asta înseamnă sfârşitul zilelor, atunci OK"

O nouă declaraţie controversată a vicepreşedintelui Statelor Unite, JD Vance, face înconjurul lumii. Acesta a spus, în podcastul lui Bryce Crawford, că acceptă posibilitatea că administraţia Trump ar putea grăbi sfârşitul lumii, dar că e concentrat pe a duce la bun sfârşit misiunea Domnului. Vance este lansat în politică de miliardarul din lumea tech Peter Thiel, care e un cunoscut susţinător al acceleraţionismului, o doctrină care, pe scurt, presupune forţarea sistemului de guvernare actual până la punctul unei revoluţii care ar putea însemna inclusiv colapsarea societăţii.

Politicianul de 42 de ani a spus, în podcastul apărut pe 31 august, că e fascinat încă din copilărie de profeţia bibilică referitoare la Apocalipsă. Nu ştie dacă ne apropiem de "sfârşitul zilelor", dar e convins că acest moment va veni.

"Cred că trebuie să acceptăm această idee, că e posibil să vină sfârşitul zilelor. De fapt, acest sfârşit va veni, este doar o chestiune de timp - dacă va veni peste mii de ani sau se va întâmpla în următoarele luni", a spus JD Vance.

Totuşi, spune el, încearcă să nu îşi ocupe prea mult timp cu acest gând, pentru că are lucruri mai importante de făcut: "Trebuie să fiu un soţ bun, să am grijă de copiii mei şi să fiu un lider cât se poate de bun pentru Statele Unite ale Americii", a spus Vance.

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"Nu m-ar şoca să trăim sfârşitul lumii aşa cum o ştim, dar ce încerc acum este să mă concentrez să fac lucrurile în acord cu învăţăturile lui Dumnezeu", a adăugat el. A punctat, de asemenea, că e dispus să accepte orice consecinţe din acest mod de a face lucrurile, inclusiv că munca sa ar putea grăbi acest sfârşit.

Ce crede despre industria AI

În acelaşi podcast a vorbit despre avansul Inteligenţei Artificiale. Rapiditatea cu care lucrurile se întâmplă l-au făcut să se întrebe dacă Antihristul este deja pe Pământ. A vorbit despre o companie AI - pe care n-a numit-o - şi a spus că în cadrul acesteia, atunci când un model mai vechi este înlocuit, i se face o ceremonie de înmormântare.

Vance a folosit exemplul cu AI-ul pentru a-şi ilustra gândul despre sfârşitul lumii. "Dacă acest progres duce la Apocalipsă, OK, dacă asta duce la o lume mai bună care prosperă şi supravieţuieşte pentru o lungă perioadă după ce eu nu voi mai fi, este minunat, de asemenea".

"Întunecimea" unor lideri cu care s-a întâlnit

Am fost la întâlniri cu lideri mondial unde s-au discutat diverse teme. Au fost cazuri când cineva spunea ceva şi altcineva făcea o observaţie, iar eu simţeam o anumită întunecime în acel moment.

Mentorul său, Peter Thiel, şi acceleraţionismul

Peter Thiel este unul dintre miliardarii din zona tech, patron al gigantului Palantir. Acesta este sceptic cu privire la funcţionarea democraţiilor şi viziunea sa se aliniază cu acceleraţionismul, o doctrină care spune că progresul tehnologiei trebuie să se facă fără prea mari piedici morale ori politice.

Acceleraţioniştii cred că mai degrabă "prăbuşim" societatea aşa cum o ştim acum, decât să blocăm progresul.

Legătura sa cu JD Vance începe încă din 2011, când miliardarul a ţinut un discurs la Yale, iar Vance a fost captivat. Între timp, Thiel l-a angajat şi, ulterior, l-a promovat în politică. În 2022, i-a susţinut campania pentru Senat cu o sumă-record de 15 milioane de dolari.

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