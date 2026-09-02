UE acuză Rusia în cazul dronei de la aeroportul din Leipzig: "Act de terorism susţinut de un stat”

Incidentul care a implicat o dronă încărcată cu explozibil, la începutul lunii august, găsită pe aeroportul german din Leipzig şi pe care Germania îl atribuie Rusiei prezintă „caracteristicile unui act de terorism susţinut de un stat”, a declarat miercuri şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, citată de AFP.

UE a anunţat convocarea însărcinatului cu afaceri al Rusiei la Bruxelles pentru a protesta faţă de acest nou atac

"hibrid", atribuit Rusiei. Şi ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noël Barrot, aflat în Irlanda pentru o reuniune cu omologii săi din UE, a anunţat, de asemenea, că l-a convocat pe reprezentantul Rusiei la Paris, pentru a "protesta foarte vehement" în legătură cu "atacul hibrid" atribuit Rusiei în cazul Leipzig. Guvernul francez va propune noi sancţiuni europene împotriva navelor din flota fantomă, acele nave utilizate de Rusia sub pavilioane false pentru a transporta energie şi alte mărfuri, a avertizat acesta.

Germania a anunţat marţi măsuri de retorsiune împotriva Rusiei, după ce a acuzat-o că a trimis o dronă încărcată cu explozivi pe aeroportul din Leipzig, o bază militară de importanţă capitală pentru armata germană şi pentru NATO.

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Reuniţi miercuri la Wicklow, lângă Dublin, şefii diplomaţiei din UE vor discuta ce se mai poate face, a precizat Kaja Kallas.

"Văzând aceste atacuri hibride în toată Europa, cred că ele reprezintă şi semnale de alarmă pentru ţările care poate nu au fost foarte ferme în această privinţă", a afirmat ea. "Dacă vrem să punem capăt acestui război, trebuie să ne concentrăm cu toţii eforturile. Să trecem la un nivel superior", a mai spus şefa diplomaţiei europene, referindu-se la o nouă serie de sancţiuni care vizează persoane şi entităţi ruse.

"Avem deja 1 600 de înregistrări în pregătire care vizează complexul militar al Rusiei, şi este posibil ca altele să fie adăugate", a adăugat ea.

Recrudescenţa atacurilor „hibride” atribuite Rusiei în Europa are ca scop să spargă unitatea europenilor în sprijinul acordat Ucrainei, au subliniat mai mulţi miniştri. „Rezultatul acestor încercări este un eşec şi s-a întâmplat chiar contrariul, întrucât sprijinul nostru pentru Ucraina nu a încetat să se consolideze”, a afirmat Jean-Noël Barrot.

"Rusia trebuie să înţeleagă acum că abordarea sa, care constă în căutarea unor soluţii militare şi în impunerea pretenţiilor sale prin violenţă, inclusiv prin mijloace hibride, a eşuat", a declarat, la rândul său, omologul său german, Johann Wadephul.

Invitat la această reuniune a celor 27, ministrul britanic de externe, Ed Miliband, a asigurat, la rândul său, Ucraina de sprijinul ţării sale. "Observăm o încercare a Rusiei de a ne dezbina în Europa şi de a ne descuraja să sprijinim Ucraina, iar astăzi afirm foarte clar, în numele Regatului Unit: această încercare va eşua", a declarat el la sosirea sa la Wicklow.