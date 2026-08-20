Ministrul Educaţiei, despre examenul de admitere la liceu: "E falsă informația că nu vor exista camere video"

Ministrul Educației, Mihai Dimian, declară că examenul de admitere la liceu, prevăzut de lege pentru 2027, ar trebui să fie analizat prin dezbatere publică. Implementarea ar putea fi amânată pentru a clarifica regulile ce privesc organizarea.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat joi, la Antena 3 CNN, controversa privind examenul de admitere la liceu care ar urma să fie organizat începând din 2027, după Evaluarea Națională.

El a precizat că această formă de admitere este prevăzută de lege încă din 2023, însă a spus că personal nu era "printre susținătorii introducerii acestui concurs de admitere diferențiat".

Dimian a explicat că, în calitate de ministru, trebuie să pună în aplicare prevederile legale existente și să stabilească metodologia pentru Evaluarea Națională. În cazul examenului de admitere, însă, legea prevede ca fiecare liceu să își stabilească propria metodologie de organizare, potrivit Mediafax.

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"Sigur că sunt trei aspecte. Mai întâi de toate, în 2023, când s-a aprobat această lege, eu nu eram printre susținătorii introducerii acestui concurs de admitere diferențiat. Deci, ca persoană, vă spun. Însă, în acest moment, ca ministru, acel articol a ajuns să trebuiască să fie aplicat. Adică, în 2023 s-a spus că pentru generația care intră în clasa a V-a, în 2023-2024, va trebui să organizeze evaluare națională și concursul de admitere după acele articole din legi. Am ajuns în acest moment, înaintea începerii anului școlar, și trebuie să ofer o metodologie de organizare a evaluării naționale. Asta îmi spune legea. Iar liceele să ofere o metodologie de organizare a concursului de admitere. La fel, aceasta este precizată în lege", a declarat ministrul.

"Este falsă informația că nu vor exista camere video", spune Dimian. Ministrul a respins informațiile potrivit cărora examenul de admitere la liceu ar urma să fie organizat fără camere de supraveghere sau fără anonimizarea lucrărilor.

El a explicat că diferența apare din faptul că Ministerul Educației "este obligat prin lege să ofere metodologia de organizare a evaluării naționale", în timp ce, în cazul examenului de admitere, organizarea revine liceelor, potrivit prevederilor legale.

"Este falsă informația că nu vor exista camere video sau nu vor exista lucrări anonimizate. Acest lucru îl veți putea vedea în metodologia de organizare aprobată de către liceu, conform legii. De unde apare probabil această diferență? Ministerul este obligat prin lege să ofere metodologia de organizare a evaluării naționale și acolo unde se ocupă ministerul de această organizare sunt precizate toate aceste lucruri. În cealaltă parte, unde liceul trebuie să se ocupe de organizare, nu sunt încă precizate pentru că nu au fost publicate metodologiile lor", a spus Mihai Dimian.

Acesta spune însă că este nevoie de o dezbatere mai amplă privind utilitatea examenului de admitere și modul în care acesta ar trebui organizat, având în vedere faptul că "ea nu a avut loc în trei ani de zile de la aprobarea legii".

"Cred că este nevoie de o dezbatere. Din păcate, ea nu a avut loc, iată, în trei ani de zile de la aprobarea legii, a modului cum se poate desfășura acest lucru, dacă este util sau nu. De aceea am considerat o prorogare ar fi utilă în acest moment și am discutat cu reprezentanții mai multor partide care ar fi interesați de o astfel de variantă sau s-au și depus în Parlament mai multe proiecte de lege, astfel încât să oferim timpul pentru dezbatere, să vedem dacă modificăm ceva sau nu în legea actuală", a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, în forma actuală a legii, concursul este organizat prin hotărârea Consiliului de Administrație al liceului, iar Ministerul Educației "ar oferi subiectele de examen și stabilește data concursului de admitere".

"În momentul de față spune organizarea concursului se face prin hotărârea Consiliului de Administrație a liceului. Iar Ministerul oferă subiectele, adică la fel ca la Evaluarea Națională. Și aici ministerul ar oferi subiectele de examen și stabilește data concursului de admitere", a precizat Mihai Dimian.

Ce spune ministrul despre bursele sociale în vacanță

Un alt subiect discutat a fost propunerea privind acordarea burselor sociale doar în perioada cursurilor, fiind exclusă perioada vacanței de vară. Mihai Dimian a explicat că este vorba, în acest moment, despre o propunere aflată în dezbatere publică.

"Este o propunere, sigur că venită din zona de preuniversitar. Definiția dată în legea din 2023, dar și înainte pentru bursa socială, spune că reprezintă o formă de sprijin în vederea susținerii participării la activitățile didactice. Înainte de a vorbi de tăiere, noi suntem acum într-un proces de dezbatere publică. În multe țări bursa socială nu se acordă pe perioada vacanței. Fiind un mod de a-l stimula să participe", a declarat Dimian.

"Dacă am păstra valoarea anuală a bursei constantă, dar am da-o numai pe perioada activității școlare, ar fi o măsură bună sau nu? Înainte de a vorbi despre tăiere, pot să vă spun că momentan suntem în cadrul unei dezbateri în care vedem dacă nu cumva susținem participarea la activitățile didactice mai bine în acest mod", a explicat ministrul.

Acesta a mai susținut că proiectul aflat în discuție ar putea duce la creșterea numărului de beneficiari ai burselor sociale, prin modificarea pragului de acordare.

"Numărul de beneficiari crește prin proiectul acesta în sensul că, punând pragul mai sus, cu 7%, vor fi mai mulți beneficiari de burse sociale. Deci crește numărul de beneficiari de burse sociale, iar în privința valorii urmează să discutăm", a mai spus ministrul Educației.