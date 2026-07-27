Număr record de candidați la Universitatea din București. Facultatea la care s-au bătut 22 pe un loc

În sesiunea iulie 2026, Universitatea din București a înregistrat un număr record de candidaturi atât la programele de licență, cât și la masterat. Au fost notate creșteri semnificative ale numărului de candidați.

La nivelul întregii Universităţi din Bucureşti, concurenţa pentru locurile finanţate de la bugetul de stat este de 6,1 candidaturi pe loc pentru programele de studii universitare de licenţă şi de 3 candidaturi pe loc pentru programele de studii universitare de masterat, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Universitatea din Bucureşti a scos la concurs 4.868 de locuri la buget pentru studiile de licenţă şi 3.252 de locuri la buget pentru studiile de masterat.

Facultatea cu cea mai mare concurenţă

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În ceea ce priveşte programele de studii universitare de licenţă, cele mai ridicate concurenţe s-au înregistrat la programul Psihologie - ştiinţe cognitive de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu 22,4 candidaţi pe loc la buget, la programul Administrarea afacerilor de la Facultatea de Administraţie şi Afaceri, cu 16,4 candidaţi pe loc la buget, şi la programul Chimie farmaceutică de la Facultatea de Chimie, cu 16,9 candidaţi pe loc la buget.

La nivelul studiilor universitare de masterat, cele mai mari concurenţe pe locurile la buget s-au înregistrat la programele Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică, cu 16,9 candidaţi pe loc, Psihologie organizaţională şi managementul resurselor umane, cu 13,1 candidaţi pe loc, şi Terapii cognitiv-comportamentale, cu 12,7 candidaţi pe loc la buget, toate organizate de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.

Faţă de sesiunea de admitere din iulie 2025, cele mai importante creşteri s-au înregistrat la programele de licenţă Geofizică de la Facultatea de Geologie şi Geofizică, unde numărul candidaţilor a crescut de la 15 la 110 (+630%), şi Geologie, de la aceeaşi facultate, unde numărul candidaţilor a crescut de la 39 la 133 (+240%).

"Rezultatele acestei sesiuni de admitere ne arată că Universitatea din Bucureşti este tot mai mult universitatea preferată de candidaţii din întreaga ţară. Mă bucură să văd că există un interes tot mai mare pentru domenii în care societatea are nevoie de specialişti bine pregătiţi. Creşterea numărului de candidaţi la programe din ştiinţele naturii, sănătate, drept, psihologie, ştiinţele sociale şi ştiinţele comunicării, precum şi concurenţa ridicată la numeroase programe de masterat reprezintă un semnal important pentru noi şi arată că eforturile de adaptare curriculară la nevoile pieţei, parteneriatele tot mai strânse cu angajatorii şi viziunea generală adaptată transformărilor societăţii şi evoluţiilor profesionale se pliază pe interesele de formare profesională ale tinerilor", a declarat prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universităţii din Bucureşti, citat în comunicat.