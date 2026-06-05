Începe înscrierea la Evaluarea Naţională 2026. Acte necesare şi alte informaţii utile

Evaluarea Națională 2026 reprezintă unul dintre cele mai importante examene din parcursul școlar al elevilor. Înaintea probelor scrise, candidații trebuie să fie înscriși oficial, iar procedura este realizată prin şcoala la care aceștia sunt învaţă.

Elevii de clasa a VIII-a intră în linie dreaptă pentru Evaluarea Națională 2026, examenul care contează decisiv pentru admiterea la liceu. În perioada stabilită de Ministerul Educației are loc înscrierea candidaților, iar elevii și părinții trebuie să cunoască documentele necesare și pașii care trebuie urmați.

Începe înscrierea la Evaluarea Naţională pe 8 iunie 2026

Elevii care finalizează clasa a VIII-a în anul școlar 2025-2026 se pregătesc pentru înscrierea la Evaluarea Națională 2026, examen care va stabili media de admitere la liceu. Procedura de înscriere este organizată la nivelul fiecărei unități de învățământ și se desfășoară înaintea probelor scrise programate la finalul lunii iunie.

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Spre deosebire de alte examene naționale, elevii nu trebuie să depună personal dosare complexe la inspectoratele școlare. În cele mai multe cazuri, înscrierea este realizată de școala la care învață candidatul, pe baza situației școlare și a documentelor existente în evidențele unității de învățământ.

Acte necesare pentru înscriere

În cazul elevilor aflați în evidența școlilor gimnaziale, înscrierea se face, de regulă, automat, prin intermediul secretariatelor unităților de învățământ.

Documentele care pot fi solicitate pentru verificarea datelor sunt:

certificatul de naștere;

cartea de identitate, dacă elevul a împlinit vârsta legală pentru eliberarea acesteia;

documente privind situația școlară;

cereri sau declarații solicitate de unitatea de învățământ, în situații speciale.

Părinții sunt sfătuiți să verifice din timp dacă datele personale ale elevului sunt corecte și actualizate în evidențele școlii.

Unde se depun documentele

În mod obișnuit, documentele necesare sunt gestionate prin secretariatele școlilor unde elevii sunt înscriși. Nu este necesară deplasarea la inspectoratele școlare, cu excepția unor situații speciale care implică transferuri, echivalări sau alte proceduri administrative.

Unitățile de învățământ transmit ulterior listele candidaților către comisiile județene de organizare a examenului.

Cine poate da Evaluarea Naţională în 2026

La examen pot participa elevii care au absolvit clasa a VIII-a în anul școlar 2025-2026. De asemenea, pot susține examenul și absolvenții din promoțiile anterioare care nu au participat sau nu au promovat examenul în anii precedenți.

Evaluarea Națională este obligatorie pentru elevii care doresc să participe la repartizarea computerizată pentru admiterea în învățământul liceal de stat.

Când au loc probele la Evaluarea Națională 2026

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, probele scrise sunt programate astfel:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română;

24 iunie 2026 – Matematică;

25 iunie 2026 – Limba și literatura maternă, pentru elevii aparținând minorităților naționale.

Rezultatele inițiale vor fi afișate la sfârșitul lunii iunie, urmând perioada dedicată depunerii și soluționării contestațiilor.