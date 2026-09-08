Unul din doi elevi de 15 ani din România este analfabet funcțional. Adică știe să citească, dar nu înțelege informaţia și nu o poate folosi mai departe în viaţa reală. Este concluzia testelor PISA. Evaluarea internațională ne plasează, la citire, matematică și științe, în urma Franței, Germaniei sau Macao. Ministrul Educației este însă optimist. Spune că are rezerve față de modul în care au fost strânse datele.

Primele rezultate sunt ruşinoase: elevii români de 15 ani nu ating nici măcar nivelul de bază la matematică. Mai mult de jumătate, 52%, intră în categoria analfabeților funcțional. La lectură, procentul este de 48%. La științe, 46%.

România, sub media OECD şi a UE la toate domeniile testate

"La științe, lectură, matematică, precum și la rezolvarea unor probleme computaţionale, toate rezultatele sunt sub media OECD și sub media Uniunii Europene. 53% dintre tinerii români sunt analfabeţi funcționali pe toate cele trei domenii, comparativ", a declarat Gabriela Noveanu, coordonator PISA România.

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La științe, ne depășesc Singapore, Macao, Taiwan, Japonia și Estonia. Dar și Uzbekistan, Albania, Spania, Italia, Franța sau Germania. La egalitate cu noi sunt Grecia, Thailanda, Mongolia și Costa Rica. Iar sub noi rămân Columbia, Mexic, Cipru și Azerbaidjan.

Cât ar câştiga România dacă elevii ar atinge nivelul minim de competenţă

"Dacă fiecare elev din România ar atinge măcar nivelul de bază de competenţă nivelul 2 la PISA, câștigul economic pe termen lung ar putea depăși 3,26 milioane de dolari pe durata vieții active a elevilor de azi", a subliniat Andreas Schleicher, director educaţie OECD.

Testul a durat șase ore. L-au dat 7.725 de elevi români, din 322 de școli. Iar problema nu e neapărat ce știu copiii, ci ce li se cere: școala românească predă altfel decât întreabă PISA.

Cum arată, de fapt, un exerciţiu PISA pentru elevii români

"PISA se dă pe calculator, în care copilul are mai multe linii în care poate completa costul de utilizare a unei mașini în funcție de cât e costul carburantului, asigurarea, este pus să introducă datele și să justifice pentru un om care, să spunem, merge mai puțin de 15.000 de kilometri pe an, care ar fi maşina preferabilă. Acesta este un exemplu de item PISA", a explicat Bogdan Cristescu, profesor de matematică.

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Ministrul Educaţiei a contestat comparaţia cu media OECD

Cu toate acestea, ministrul Educației i-a contrazis chiar în sală pe cercetătorii care prezentau rezultatele.

Mihai Dimian, ministrul Educaţiei: Comparaţiile nu sunt cu media studiului făcut, ci cu media OECD, unde noi tindem să aderăm.

Cercetător: Da, noi am ales OECD. Considerăm că e o țintă către care trebuie să tindem.

De cealaltă parte, fostul ministru al Educației, Daniel David, transmite ca "analfabetismul funcțional este risc de securitate națională".