Cauza morții actriței Hayden Panattiere, starul din "Heroes" și "Scream" a fost dezvăluită

Hayden Panettiere a murit după ce a luat o singură pastilă despre care anchetatorii cred că era oxicodonă contaminată cu fentanil. Actrița, în vârstă de 36 de ani, a fost găsită fără viață pe 16 august, în Carolina de Sud, cu doar câteva zile înainte de a împlini 37 de ani.

Actrița americană Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile sale din seria de filme de groază "Scream", a decedat în urma consumului de oxicodonă, un analgezic opioid, amestecat cu fentanil, potrivit New York Post.

Potrivit unor surse din anchetă citate de presa americană, actrița s-ar fi întâlnit în Los Angeles cu un presupus dealer de droguri înainte de a pleca spre Carolina de Sud. În ziua în care a murit, ar fi luat o singură pastilă, însă aceasta ar fi conținut fentanil, un opioid sintetic extrem de puternic. Autoritățile investighează acum proveniența substanței și încearcă să stabilească cine i-ar fi furnizat medicamentul.

"Ni s-a spus că Hayden a consumat mai multe droguri pe care le-a cumpărat de la dealer în timpul zborului de la Los Angeles către Carolina de Sud, cu o zi înainte de moartea sa. Autoritățile cred că ea a luat oxicodonă în dimineața zilei în care a murit și că pastila a fost amestecată cu fentanil", precizează TMZ.

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Administrația pentru Controlul Drogurilor (DEA) din Los Angeles reconstituie relația dintre Hayden și traficant, încercând să identifice originea pastilei fatale.

Fostul partener al lui Panettiere, Brian Hickerson, cu care aceasta a avut o relație marcată de abuzuri și despărțiri repetate și care se afla cu ea atât în avion, cât și în apartamentul din Carolina de Sud unde actrița a murit s-ar fi întâlnit deja cu oficiali ai DEA, potrivit relatărilor din presă. Nu se știe ce le-a spus Hickerson anchetatorilor, însă acesta le-ar fi declarat anterior polițiștilor că Panettiere avea asupra ei o "pungă cu medicamente".

În documentele poliției din Greenville, numele medicamentelor pe care Panettiere le-ar fi luat au fost redactate, însă ar fi fost vorba despre nouă tipuri diferite de medicamente.

Actrița, care era, de asemenea, model și cântăreață, a decedat în august, la vârsta de 36 de ani.

Panettiere a început să joace în copilărie și a avut o bogată carieră în televiziune și cinema. Ea a jucat, printre altele, în drama cu supereroi 'Heroes', în serialul TV de succes 'Nashville' - cu două nominalizări la Globurile de Aur -, dar și în 'Bring It On: All Or Nothing', 'Remember the Titans', 'Raising Helen', 'Ice Princess', 'Scream' sau în 'Sleepwalker'.

Actrița a vorbit deschis despre dificultățile cu care s-a confruntat în viața personală în cartea sa de memorii intitulată 'This Is Me: A Reckoning', publicată în luna mai. Artista era mama unei fete, Kaya Klitschko, născută în 2014 din relația cu fostul său partener, campionul ucrainean la box Vladimir Klitschko.

Actrița a fost găsită în stop cardiorespirator la sosirea serviciilor de urgență la locuința sa din Carolina de Sud. Autopsia preliminară a exclus orice indiciu de violență.