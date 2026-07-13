A început cursa înscrierilor la liceu, iar pentru cei mici alegerea e departe de a fi o temă uşoară. Mediile au coborât anul acesta, aşa că speranţa la un liceu mai bun e mare. Totul depinde de cât de bine cântăresc opţiunile. Atenţie, prea puţine coduri trecute pe foaie şi elevul riscă să rămână la final, fără niciun loc la liceu.

E primul sfat pe care profesorii îl au pentru elevi. Foaia cu sute de căsuțe goale e, an de an, cel mai greu test pentru cei mici și familiile lor. Un algoritm îi va așeza la liceu în funcție de opțiunile principale și, mai ales, realiste de pe listă. "Coduri, se schimbă opinia, ne mai întoarcem la opțiunea inițială, ne mai gândim, ne mai sucim. Liceul e Crețulescu, și media e 8.60. Anul trecut la turism unde vreau eu a fost 8.72. Locul al doilea ar fi Xenopol. În jur de 70 (n.red. coduri), noi am fi pus 25, dar așa am înțeles, că trebuie să punem mai multe", spune mama unui elev.

Repartizarea finală va avea loc pe 22 iulie

"Până în media 8 merge pe vreo 70, dar pe urmă sare la o sută, o sută 10, astfel încât să aibă certitudinea că vor prinde un loc în liceele bucureștene. Da, din cauza părinților anul trecut, e suficient, are 8,50, punem 20 de opțiuni, nu a fost, au fost doi copii în acest caz", a declarat Daniela Voinea, director. Cele mai mari emoții vin tot de la elevii cu mediile cele mai mari. "Mi-e frică deoarece nu am pus opțiunile care trebuie și nu știu dacă o să nimeresc la liceul la care vreau. Lazăr aș vrea. 9.67 e media, am câteva șanse. În total am avut 52 de opțiuni", spune o elevă.

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Dincolo de documentarea temeinică, elevii trebuie să cântărească bine mediile de anul trecut. De exemplu, media 9.60 era anul trecut in jurul pozitiei 1400, iar anul acesta undeva la 700. "Algoritmul nu trece la un elev până nu îl repartizează pe cel dinaintea lui. Într-o singură situație trece, când cel de dinaintea lui nu a pus suficiente opțiuni. Completarea fișei se face pe orizontală. 101, 203, 107, mergem pe orizontală, nu pe verticală. Pot să pună opțiuni nerealiste pe fișă. Corect însă este să pună foarte multe opțiuni. Dacă ești pe poziția 800 trebuie să pui un număr de opțiuni care ar trebui să acopere un număr de 800 de locuri cel puțin", a declarat Sorin Ion, Ministerul Educaţiei. În teritoriu, numarul de optiuni e semnificativ mai redus. Repartizarea finala va avea loc pe 22 iulie.