Un consilier școlar la sute de elevi. Doi olimpici români propun un robot care să ajute victimele bullyingului

Într-o școală din România, un copil care este umilit sau amenințat de colegi poate avea nevoie de ajutorul unui specialist. Problema este că, în multe cazuri, același consilier școlar trebuie să se ocupe de sute de elevi, iar copiii care trec prin bullying nu au întotdeauna curajul să vorbească despre ceea ce li se întâmplă.

În anul școlar 2025–2026, în cabinetele de asistență psihopedagogică din România reveneau, în medie, aproximativ 825 de elevi unui consilier, potrivit unei analize Edupedu realizate pe baza datelor Ministerului Educației. Situația este mai dificilă în mediul rural, unde un specialist poate avea în responsabilitate mai multe școli.

Problema este cu atât mai serioasă cu cât bullyingul continuă să afecteze un număr mare de copii. Un raport UNICEF publicat în 2025 arată că 24,6% dintre adolescenții români de 15 ani se confruntau frecvent cu bullyingul în 2022.

În acest context, doi elevi din București au încercat să găsească o soluție folosind inteligența artificială. Mihai-Eduard Ghețu, de la Colegiul German „Goethe”, și Mihnea-Petru Apostol, elev al Liceului Teoretic Internațional de Informatică, au creat Mental Mint, un robot conceput pentru a-i sprijini pe copiii care trec prin experiențe dificile.

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Invenția le-a adus medalia de argint la Olimpiada Internațională de Inovare în Inteligență Artificială din 2026, desfășurată în Statele Unite. Cei doi au fost incluși în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Mental Mint este un robot cu care elevii pot purta conversații. Sistemul său analizează vocea și mesajele scrise pentru a identifica indicii despre starea emoțională a utilizatorului și pentru a adapta răspunsurile. Potrivit dezvoltatorilor, tehnologia a fost antrenată folosind peste 1.400 de situații de bullying elaborate cu sprijinul psihologilor.

Cei doi olimpici au propus și o modalitate de utilizare accesibilă: robotul ar putea fi împrumutat de la biblioteca școlii, asemenea unei cărți. Astfel, elevii ar putea interacționa cu dispozitivul fără ca familiile lor să fie nevoite să îl cumpere.

Ideea pornește de la o dificultate reală. Un copil care se teme de reacția colegilor sau a adulților poate evita să ceară ajutor. O conversație cu un dispozitiv ar putea reprezenta un prim pas spre exprimarea problemelor sale, deși eficiența acestei abordări nu a fost încă demonstrată printr-o evaluare clinică.

Proiectul are deja un acord de pilotare cu o instituție de învățământ din București și parteneriate cu două biblioteci publice. Testarea va trebui să clarifice inclusiv protecția datelor personale și respectarea regulilor europene privind recunoașterea emoțiilor în școli.

Mental Mint nu poate înlocui un psiholog și nici intervenția profesorilor atunci când un copil este agresat. Dar invenția celor doi elevi români deschide o posibilitate care merită cercetată: folosirea tehnologiei pentru a încuraja copiii să vorbească despre problemele pe care, de multe ori, le ascund.