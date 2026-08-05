Tinerii spun că vor să salveze învățământul românesc. Iar ce-i atrage cel mai tare spre catedră, recunoaște Generația Z, sunt programul scurt și concediile lungi ale profesorilor. În timp ce sindicaliștii pregătesc protestele din toamnă, candidații la titularizare se înghesuie pentru un post pe perioadă nedeterminată. Doar că o treime pleacă acasă fără vreo şansă. Posturile vacante sunt prea puține.

Astăzi repartizăm strict în ordine descrescătoare a mediilor candidaţii care au obţinut nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică.

Emoționați precum elevii la examen, dascălii și-au încercat norocul pentru un loc de muncă pe perioadă nedeterminată. Cei mai mulți, tineri, care calculează deja avantajele noului job.

"După calculele mele am fi cam 12, 13 persoane pe loc. Avem destul de multe oportunități, în sensul în care avem concediu mai mare decât în alte locuri, programul este unul mai scurt, norma fiind de 20 de ore pe săptamană, aceste lucruri sunt un motiv destul de bun pentru a atrage", explică o persoană.

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Denis este profesor de informatică și a mai încercat o dată să dea titularizarea, la Iași. După un an de navetă între trei școli din mediul rural, ca suplinitor, a prins post la București și e gata să se mute definitiv aici.

"Pe București au fost în jur de 70 de candidați și posturi titularizabile complete au fost doar 4. Nu aş vrea să repet examenul acesta la infinit, era un singur loc, am zis să încerc aici, erau mai multe locuri, mai multe șanse, am și facultatea aici şi am zis că e mai bine așa. Avantajul cel mai mare în învățământ este programul, e mai lejer, știi că vacanțele sunt vacanţe, știi că te poți bucura de un anumit timp liber știi că vei cunoaşte foarte multe persoane", spune un candidat.

În Capitală, cele mai dorite posturi sunt cele de la matematică și de la limbi străine. În total, au fost scoase la concurs puțin peste o mie de posturi titularizabile complete. Cele mai multe la învățători și educatori. Cine nu reușește anul acesta, mai are o şansă și la anul, dar poate rămâne suplinitor în sistemul de învățământ.

La nivel național, 17 mii de candidați au îndeplinit condițiile pentru postul de titular la catedră, dar posturi vacante sunt doar 6 mii. Elena a luat cea mai mare notă din țară la informatică.

Reporter; Care ți se pare cea mai mare provocare?

Elena: Să-i stăpâneşti. Să îi faci sa considere materia ta relevantă pentru ei, consider că și părinții pot fi o provocare. Sistemul de admitere la liceu, la facultate nu mi se par adaptate pentru tipurile de inteligență pe care o persoană le poate avea.

Cu toții cred că vârsta îi va ajuta să-i atragă spre școală pe cei mici

Persoană Da, fac parte din generaţia Z și sunt mândru de acest lucru. Am lucrat în IT, probabil foarte multă lume o să mă judece. Marea majoritate cred că profesorii de informatică sunt doar niste looseri, care nu au reușit cu it-ul. Nu îmi plăcea ideea de job 9 la 5. Ştiu că sunt mulţi hateri care cred că noi avem program de patru ore.

Reporter: Salariul te satisface?

Persoană: Salariul este unul, cum sa zic, mizer.

Conform noului proiect al legii salarizării, debutanții ar urma să primească 4.400 de lei pe lună salariu. Indemnizația pentru orele de dirigenție se va micșora și va ajunge la 240 de lei.