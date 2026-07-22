Rezultatele admiterii la liceu 2026 au fost publicate miercuri, 22 iulie, pe admitere.edu.ro și la avizierele unităților de învățământ. Elevii pot verifica liceul la care au fost repartizați cu ajutorul codului primit la Evaluarea Națională, iar din 23 iulie începe depunerea dosarelor pentru confirmarea locurilor.

Rezultate admitere liceu 2026. Unde poţi vedea la ce liceu ai intrat

Zi decisivă pentru absolvenții clasei a VIII-a. Miercuri, 22 iulie, elevii află liceul la care au fost repartizați, un rezultat care poate cântări important în parcursul lor educațional și în alegerile pe care le vor face mai târziu.

Update. Potrivit MEC, citat de Agerpres, 99,89% dintre elevi au fost repartizaţi computerizat în prima etapă, adică 119.484 candidaţi dintre cei 119.610 elevi cu opţiuni.

Rămaşi de repartizat mai sunt 126 (0,11%) de absolvenţi. 2.857.558 este numărul total de opţiuni exprimate, 23,89 - media numărului de opţiuni per candidat, precizează MEC.

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Admişi în afara repartizării computerizate sunt:

13.523 elevi admişi la specializări vocaţionale

816 elevi admişi la specializările vocaţional militar

2.854 elevi admişi pe locurile rezervate romilor

2.852 elevi admişi pe locurile rezervate CES.

În perioada 23 - 28 iulie se depun dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

În zilele de 17 şi 18 august se face repartizarea candidaţilor din etapa a doua de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.

În urma reevaluării lucrărilor contestate la Evaluarea Naţională, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) s-a situat la 79,1%, în creştere cu 0,1% faţă de rezultatele iniţiale.

Rezultate admitere liceu 2026

Rezultatele repartizării computerizate la liceu pentru absolvenții clasei a VIII-a au fost publicate miercuri pe site-ul admitere.edu.ro și pot fi consultate şi la avizierele unităților de învățământ.

Elevii vor putea afla liceul la care au fost repartizați cu ajutorul codului individual primit de la școală înaintea Evaluării Naționale 2026.

Începând de joi, 23 iulie, candidații admiși și părinții acestora pot merge la liceele unde au fost repartizați pentru a depune dosarele de înscriere și pentru a confirma locul obținut.

Când se depun dosarele de înscriere la liceu

Potrivit calendarului oficial, dosarele de înscriere se depun în perioada 23-28 iulie 2026.

Programul diferă de la o unitate de învățământ la alta, astfel că elevii și părinții sunt sfătuiți să verifice site-ul sau avizierul liceului ori să contacteze secretariatul înainte de a se prezenta pentru înscriere.

Nedepunerea dosarului în perioada stabilită poate duce la pierderea locului obținut în urma repartizării computerizate.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu în 2026

Înscrierea candidaților declarați admiși se face pe baza unui dosar care trebuie să conțină mai multe documente, însă lista poate varia în funcție de cerințele fiecărui liceu. Ce ar trebui să conţină dosarul de bază:

cererea de înscriere, pusă la dispoziție de liceu;

copie după certificatul de naștere al elevului;

copie după cartea de identitate a elevului;

copii după cărțile de identitate ale ambilor părinți;

adeverință de domiciliu, în cazul cărților de identitate electronice;

copie după hotărârea judecătorească definitivă privind exercitarea autorității părintești și stabilirea locuinței minorului, în cazul părinților divorțați;

foaia matricolă;

adeverință cu notele și media obținute la Evaluarea Națională;

adeverință medicală pentru înscrierea în clasa a IX-a, cu fișa de vaccinări pe verso;

acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Părinții trebuie să verifice din timp cerințele liceului la care copilul a fost repartizat, deoarece unitatea de învățământ poate solicita și alte documente.

Când începe a doua etapă de repartizare

A doua etapă a repartizării computerizate este programată să înceapă pe 31 iulie 2026.

Aceasta este destinată candidaților care nu au fost repartizați în prima etapă, celor care nu și-au depus dosarele de înscriere, dar și absolvenților din seriile anterioare care nu au împlinit vârsta de 18 ani.