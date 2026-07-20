Ministerul Educației transmite, duminică, faptul că patru elevi români s-au întors cu medalii de aur, argint și bronz de la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan.

Patru elevi români, medaliaţi cu aur, argint şi bronz la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan - Facebook

Matei Gabriel Ursacherescu, de la Colegiul National „B.P. Hasdeu“, din Buzău s-a întors acasă din Uzbekistan cu o medalia de aur.

Mihnea Gabriel Alexe, elev la Colegiul National de Informatică „Tudor Vianu” București, a obținut o medalie de argint.

Mihai Stanciu, de la Colegiul Național „Moise Nicoară” din Arad a reușit să obțină o medalie de argint.

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De asemenea, Ștefan Tudor Anghel, care studiază la Colegiul National „B.P. Hasdeu“din Buzău, s-a întors acasă cu o medalie de bronz.

Ministerul Educației i-a felicitat pe cei patru elevi olimpici

Aceștia au fost pregătiți riguros, atât teoretic, cât și practic de profesorii Facultatea de Chimie a Universității din București.

Lotul care a participat la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan a fost coordonat de Prof. dr. Daniela Bogdan, Colegiul Național „Sf. Sava” București, și Conf. univ. dr. Mihaela Matache, Facultatea de Chimie, Universitatea din București.

Cea de-a 58-a ediție a Olimpiadei Internaționale de chimie (IChO 2026) s-a desfășurat în Tashkent, Republica Uzbekistan, în perioada 10-19 iulie 2026.

„Felicitări elevilor și tuturor celor ce i-au susținut!”, transmite Ministerul.

Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor la olimpiadele internaționale, prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale - etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții.