Salariile bat pasul pe loc, scumpirile continuă! Inflaţia a avut o scădere aproape insesizabilă luna trecută, în timp ce curentul a costat cu 60% mai mult. Puterea de cumpărare a scăzut a şasea lună la rând.

de Mădălina Chiţac

la 16.02.2026 , 19:40

Inflaţia a ajuns la 9,6% în ianuarie, după o scădere de doar 0,1%.

"Principalul motiv, creşterea taxelor. Şi asta ne face să vedem o scumpire generalizată, cu extrem de puţine excepţii. Şi la bunuri de consum, alimente, dar şi la servicii", a explicat Bogdan Glăvan, profesor de economie.

Serviciile s-au scumpit cu 12%, mărfurile nealimentare cu 10% şi alimentele cu 8%.

Coşul zilnic, tot mai scump pentru români

Coşul cu alimente de bază ne costă mai mult. Pâine, ouă, fructe, cafea sau lapte. Toate s-au scumpit cu cel puţin 10%. Cea mai mare creştere de preţ e la cafea - peste 25%, dar şi la fructe proaspete - s-au scumpit cu 17%.

Reporter Observator: La ce produse vi se pare că a crescut preţul? 

Cumpărător: La mezeluri. Nu mai zic de brânză. Brânza aici mi se pare foarte scumpă.

Cumpărător: Tot ce e carne şi mai ales asta prelucrată. Şi legume, tot. Ceapă, cartofi, fasole.

Presiune pe preţuri pune şi energia electrică. S-a scumpit cu 60% în ultimul an, după liberalizarea pieţei.

Salariile nu mai ţin pasul cu scumpirile

Între timp, salariile nu reuşesc să ţină pasul cu inflaţia. Chiar dacă salariul mediu net a ajuns la 5.914 lei, dacă ne raportăm la scumpiri, veniturile sunt mai mici cu 4,5% în comparaţie cu anul trecut şi e a şasea lună consecutivă când veniturile sunt în scădere. Practic, deşi am câştigat mai mulţi bani, putem cumpăra mai puţine lucruri de ei.

Salariul mediu net a crescut cu peste 1.000 de lei în ultimii doi ani, dar majorarea a fost anulată de scumpiri.

Când ar putea scădea inflaţia

"Scade puterea de cumpărare. Firmele sunt între ciocan şi nicovală. Publicul nu are de unde să cheltuiască, nu poate susţine o cerere mai mare, firmele au o reală problemă în a transfera în preţuri aceste presiuni cu care se confruntă. Şi costurile lor cresc", a mai subliniat Bogdan Glăvan, profesor de economie.

Dacă Guvernul reuşeşte să reducă deficitul bugetar şi să nu se mai împrumute masiv, rata inflaţiei ar putea ajunge sub 5% la sfârşitul anului.

Mădălina Chiţac
Mădălina Chiţac Like

Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi plac imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva.

