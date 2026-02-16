Manole, mesaj pentru români: Nu sunt stabilite tăieri sau majorări de taxe. Prioritatea e relansarea economiei

Ministrul Muncii, Florin Manole, respinge scenariile privind noi tăieri sau majorări de taxe pentru populație. Invitat în direct la Antena 3 CNN, oficialul a declarat că nu vede de unde ar putea fi făcute reduceri și că, în acest moment, nu există niciun acord în coaliție pentru creșterea taxelor, subliniind că prioritatea ar trebui să fie repornirea economiei și stimularea pieței muncii.

"Nu văd de unde să se taie. Despre taxe nu știu niciun acord în coaliție ca fiind necesar sau stabilit să se mai crească ceva", a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

Oficialul a precizat că acesta este un an pentru schimbarea paradigmei și că ar trebui să se vorbească despre repornirea economiei, pentru că există "o frână" în anumite domenii. Acesta a dat ca exemplu piața muncii, precizând că există o neliniște.

"Noi am încercat să propunem asta încă de la sfârșitul anului trecut, încă din toamna anului trecut, cu domnul Barbu, cu domnul Rogobete, cu domnul Ivan, vorbind despre cum am putea să insentivăm anumite domenii economice, investiții de la zero, astfel încât să repornim inclusiv consumul", a declarat Manole.

