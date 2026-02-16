Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Manole, mesaj pentru români: Nu sunt stabilite tăieri sau majorări de taxe. Prioritatea e relansarea economiei

Ministrul Muncii, Florin Manole, respinge scenariile privind noi tăieri sau majorări de taxe pentru populație. Invitat în direct la Antena 3 CNN, oficialul a declarat că nu vede de unde ar putea fi făcute reduceri și că, în acest moment, nu există niciun acord în coaliție pentru creșterea taxelor, subliniind că prioritatea ar trebui să fie repornirea economiei și stimularea pieței muncii.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 20:54
Ministrul Muncii: Nu există planuri pentru noi taxe. Economia trebuie repornită Manole, mesaj pentru români: Nu sunt stabilite tăieri sau majorări de taxe. Prioritatea e relansarea economiei - Hepta

"Nu văd de unde să se taie. Despre taxe nu știu niciun acord în coaliție ca fiind necesar sau stabilit să se mai crească ceva", a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

Oficialul a precizat că acesta este un an pentru schimbarea paradigmei și că ar trebui să se vorbească despre repornirea economiei, pentru că există "o frână" în anumite domenii. Acesta a dat ca exemplu piața muncii, precizând că există o neliniște.

"Noi am încercat să propunem asta încă de la sfârșitul anului trecut, încă din toamna anului trecut, cu domnul Barbu, cu domnul Rogobete, cu domnul Ivan, vorbind despre cum am putea să insentivăm anumite domenii economice, investiții de la zero, astfel încât să repornim inclusiv consumul", a declarat Manole.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

florin manole ministrul muncii taxe impozite cresteri taieri relansare economica
Înapoi la Homepage
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la &#8220;disperare&#8221; pe fiica lui Ion Ţiriac: &#8220;Gata, îmi ajunge!&#8221;
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Surse: Taxele vor scădea pentru anumite categorii de români, cei care au plătit ar putea primi banii înapoi
Surse: Taxele vor scădea pentru anumite categorii de români, cei care au plătit ar putea primi banii înapoi
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche?
Observator » Ştiri economice » Manole, mesaj pentru români: Nu sunt stabilite tăieri sau majorări de taxe. Prioritatea e relansarea economiei