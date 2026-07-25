Stagii plătite pentru absolvenţii români la Comisia Europeană. Cine poate primi până la 1.500 de euro pe lună

Au început înscrierile pentru programul Blue Book, unul dintre cele mai competitive stagii plătite ale Comisiei Europene. Noutatea ediției din acest an este că, în premieră, pot aplica și absolvenții de învățământ profesional și tehnic, iar cei selectați vor primi o indemnizație de aproximativ 1.572 de euro pe lună pentru un stagiu de cinci luni la Bruxelles sau Luxemburg.

"Programul Blue Book le oferă tinerilor posibilitatea de a lucra timp de cinci luni în serviciile Comisiei Europene, în agenţii şi în alte organisme europene din Bruxelles şi Luxemburg. În premieră, la această sesiune pot aplica şi absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnic, nu doar absolvenţii de studii universitare. Puteţi alege un singur tip de stagiu: stagiu administrativ pentru absolvenţi de studii universitare; stagiu administrativ pentru absolvenţi de învăţământ profesional şi tehnic; stagiu în cadrul Direcţiei Generale Traduceri", a scris comisarul european.

Condiţiile pentru absolvenţii de studii universitare

Începând cu sesiunea din martie 2027, până la o sută de locuri vor fi dedicate tinerilor cu pregătire practică, potrivit Agerpres.

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Potrivit vicepreşedintei executive, pentru stagiul destinat absolvenţilor de studii universitare doritorii trebuie: să aibă o diplomă obţinută după cel puţin trei ani de studii; să cunoască foarte bine engleza, franceza sau germana; să cunoască cel puţin încă o limbă oficială a Uniunii Europene; să nu fi lucrat sau efectuat anterior un stagiu mai lung de şase săptămâni într-o instituţie sau agenţie europeană.

Cât durează stagiul şi ce indemnizaţie primesc participanţii

Stagiul este plătit şi se va desfăşura în perioada 1 martie - 31 iulie 2027.

Indemnizaţia diferă în funcţie de locul repartizării. Pentru Bruxelles, indemnizaţia lunară de bază este de aproximativ 1.572 de euro.

Înscrierile sunt deschise până la 4 septembrie 2026, ora 10:00, ora Bruxelles-ului.

"Blue Book este o oportunitate excelentă de a înţelege din interior cum funcţionează instituţiile europene şi de a dobândi experienţă profesională într-un mediu multicultural", a subliniat Roxana Mînzatu.

Domeniile în care sunt disponibile stagiile

Candidaţii vor putea aplica pentru stagii în domenii precum ospitalitate, gastronomie şi turism, IT şi media digitală, inginerie şi producţie, afaceri, administraţie şi finanţe, precum şi sănătate, asistenţă socială şi educaţie, conform Comisiei Europene.

Până în prezent, programul Blue Book era accesat în principal de absolvenţi de studii universitare şi este considerat unul dintre cele mai competitive programe de stagii din Europa, cu aproximativ 36.000 de candidaturi anual pentru aproape 2.000 de locuri în instituţiile şi agenţiile europene.