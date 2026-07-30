100 de copii și tineri de excepție au fost analizați într-o cercetare unică în România

Sistemul educațional românesc este dominat de o cursă copleșitoare pentru note maxime și examene standardizate, un maraton care epuizează emoțional generații întregi de elevi. Copiii cu un potențial uriaș ajung frecvent să fie ratați de radarul școlilor publice, fiind descoperiți abia atunci când urcă pe podiumurile internaționale, moment în care de multe ori aleg să plece la studii peste hotare, adâncind fenomenul exodului de inteligență.

Pentru a opri această pierdere incalculabilă de talent și a oferi o șansă reală de dezvoltare fiecărui elev, trebuie să înțelegem exact cum se formează mintea unui campion. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a realizat o premieră științifică absolută pentru Europa de Est, lansând un studiu național care privește direct în mintea celor mai străluciți tineri din țară. Cercetarea schimbă radical modul în care societatea trebuie să abordeze excelența, demonstrând că succesul nu este garantat de un simplu număr obținut la un test de inteligență, ci de mecanisme neurobiologice și emoționale mult mai profunde.

Proiectul „Profilul Neurocognitiv al Excelenței în România” a adunat date de la 99 de copii, adolescenți și tineri cu vârste cuprinse între 8 și 30 de ani, membri ai campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Spre deosebire de evaluările clasice, participanții nu au fost recrutați pe baza unor teste teoretice, ci a performanțelor incontestabile dovedite în viața reală. Vorbim despre elevi care concep algoritmi informatici premiați global, tineri capabili să rezolve probleme de fizică la nivel de experți adulți sau adolescenți care compun capodopere muzicale.

Folosind tehnologia qEEG, specialiștii Institutului BrainMap au cartografiat activitatea electrică a creierului acestor performeri în zeci de arii corticale. Metoda de ultimă generație a permis măsurarea obiectivă a reacțiilor pe care acești tineri le au atunci când procesează informații complexe, când se află sub o presiune uriașă sau când trebuie să găsească soluții inovatoare într-un timp record.

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Analiza amănunțită a datelor a răsturnat complet mitul geniului născut cu o singură configurație cerebrală perfectă. Cercetătorii au descoperit că excelența nu are o formulă unică, identificând trei tipare distincte prin care se atinge performanța de vârf.

Concret, tinerii din domeniile tehnice și științifice prezintă o activare dominantă în zona frontală, cei din arte au un profil cu o activare cerebrală difuză și echilibrată, în timp ce performanța verbală și muzicală este asociată masiv cu o activare temporo-parietală.

Această variabilitate dovedește că evaluarea tuturor elevilor printr-un filtru unic și rigid este o eroare fundamentală. Mai mult, studiul a scos la iveală un set de competențe esențiale comune tuturor acestor minți luminate, precum reziliența, metacogniția, stabilitatea emoțională și capacitatea de autoreglare, calități care transformă potențialul brut în reușită certă și care pot fi antrenate prin programe educaționale adecvate.

Concluziile acestei cercetări oferă României o șansă istorică de a-și reforma politicile de învățământ, având un impact direct asupra sutelor de mii de copii talentați care astăzi sunt invizibili pentru sistem.

Pe baza acestor rezultate excepționale, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României propune introducerea unui protocol de screening neurofiziologic în centrele județene de resurse și asistență educațională, instrument care să funcționeze complementar cu metodele clasice de testare psihologică.

Astfel, fiecare copil ar putea beneficia de un traseu de învățare personalizat, adaptat modului real în care creierul său procesează informația. Relevanța acestui etalon 100% românesc este recunoscută deja la nivel european, rezultatele cercetării urmând să fie prezentate în cadrul Conferinței ECHA – European Council for High Ability, o mișcare prin care țara noastră devine un pionier respectat în cercetarea și protejarea potențialului uman.