Trump ameninţă dur NATO chiar de la sosirea la summit: "Ne-am putea retrage toți soldații din Europa"

Donald Trump a ajuns la summitul NATO cu un nou mesaj critic la adresa NATO. Liderul de la Casa Albă s-a declarat "foarte dezamăgit" de NATO în contextul războiului dintre Israel și Iran, înaintea reuniunii de la Ankara cu prilejul unui summit al Alianţei, relatează AFP.

Trump este întâmpinat de Erdogan la sosirea sa la summitul NATO din Ankara, marți, 7 iulie 2026 - Sursa: Profimedia

"Am fost foarte dezamăgit şi, sincer, dacă summitul nu avea loc în Turcia, unde se întâmplă ca prietenul meu să fie un lider foarte puternic, o persoană foarte puternică, este posibil să nu fi mers", a declarat Donald Trump, alături de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, care l-a întâmpinat la sosirea în Turcia.

"Noi nu trebuie să cheltuim niciun ban și ne-am putea retrage toți soldații din Europa, deoarece, așa cum probabil ați observat, Europa este un loc cu totul diferit față de cum era acum 20 de ani. Trebuie să fie atenţi la imigrație și energie. Dacă nu sunt atenți la aceste două lucruri, nu va mai exista o Europă" a mai declarat Trump.

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Trump, în continuare supărat pe NATO pentru cum a acţionat în timpul războiului din Iran

Trump a adăugat că SUA "nu au fost tratate bine, pentru că am făcut ceva în Iran", repetându-şi nemulţumirea că aliaţii Washingtonului nu au furnizat sprijin în războiul din Orientul Mijlociu lansat împreună cu Israelul.

Deşi a subliniat, aşa cum a făcut-o şi înainte în mod repetat, că "nu avem nevoie de altcineva", Trump a întrebat retoric de ce SUA "au investit trilioane de dolari în NATO" pentru a proteja Europa de Rusia fără a primi nimic în schimb.

"Într-un fel, îi testam pe oameni. Îi testam să văd dacă vor fi acolo pentru noi la nevoie, pentru că de multă vreme spun că noi îi ajutăm, dar nu sunt sigur că ei vor fi acolo pentru noi", a mai spus Trump, menţionând Regatul Unit, Franţa, Germania şi Italia.

Trump: Putin și Zelenski vor încheierea războiului, iar un acord este posibil "în curând"

Preşedinţii ucrainean Volodimir Zelenski şi rus Vladimir Putin "vor amândoi" să se ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului în Ucraina, a afirmat marţi Donald Trump la Ankara, relatează AFP şi Reuters.

"Cred că vor amândoi să încheie un acord. Este păcat că a durat atât de mult, dar cred că vom reuşi ceva", a declarat preşedintele american în faţa presei, la puţin timp după sosirea sa în capitala turcă, în prima zi a summitului NATO.

Trump a reamintit că a discutat cu preşedintele rus Vladimir Putin în cursul weekendului şi că, în opinia sa, conflictul va fi "soluţionat, să sperăm în curând". Preşedintele american Donald Trump se va întâlni miercuri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Şeful statului ucrainean a spus marţi că intenţionează să discute despre nevoia disperată a Ucrainei de sisteme de apărare aeriană pentru a se apăra împotriva loviturilor ruseşti cu rachete balistice.

"Am avut o discuţie foarte bună cu preşedintele Putin. Am avut o discuţie lungă, a durat mult timp. Şi am discutat şi cu preşedintele Zelenski imediat după aceea... Cred că vom reuşi să-l soluţionăm, să sperăm în curând", a afirmat liderul de la Casa Albă.

Trump susţine că Groelanda ar trebui să fie controlată de SUA, nu de Danemarca

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că Groenlanda ar trebui să fie controlată de SUA, nu de Danemarca, în contextul în care liderii NATO s-au adunat pentru un summit în Turcia, relatează Reuters.

Afirmaţiile lui Trump că SUA trebuie dobândească sau să controleze Groenlanda, un teritoriu semiautonom danez, a declanşat tensiuni între Washington şi Copenhaga, ambii membri fondatori ai NATO, şi mai larg în întreaga Europă. Chestiunea a urmat de atunci calea diplomatică.

"Aceasta ar trebui să fie controlată de SUA, nu de Danemarca", le-a spus Trump jurnaliştilor în timpul unei întâlniri cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Trump a mai spus că problema controlului asupra Groenlandei a dăunat relaţiilor SUA cu NATO.

"Asta este ceea ce a afectat relaţia mea cu NATO, pentru că Groenlanda nu ajută Danemarca. Danemarca nu cheltuie bani pentru a ajuta Groenlanda cu adevărat, dar este un loc important pentru SUA şi este înconjurat de nave ruseşti şi chinezeşti, iar asta nu se va întâmpla", a spus el.

"Nu vor să fie de acord cu asta, cu toţi banii pe care îi cheltuim să-i ajutăm cu Rusia", a adăugat preşedintele american.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat în iunie că discuţiile cu Danemarca şi Groenlanda continuă lunar.