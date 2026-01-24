Ne-au numit cândva valahi, moldoveni sau munteni. Ne-au despărţit graniţe, ne-au împărţit de la un imperiu la altul și ne-au lăsat, de atâtea ori, pradă războaielor și dezbinării. Dar românii au avut o dorinţă mai mare: aceea de a fi împreună. Pe 24 ianuarie 1859, Moldova și Țara Românească și-au unit destinul, iar Alexandru Ioan Cuza a devenit domnitorul care a aprins scânteia României moderne. Astăzi, după 167 de ani, nu sărbătorim doar o pagină de istorie, ci momentul în care am ales unitatea în locul separării și speranța în locul fricii. Este ziua în care ne amintim cum am dat mână cu mână şi am devenit un singur popor.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Moldova și Țara Românească trăiau sub umbra marilor imperii, prinse între presiunea Rusiei și controlul Imperiului Otoman, care nu voiau sub nicio formă să le vadă unite. Părea că visul Unirii rămâne doar o speranță, însă totul s-a schimbat după războiul din Crimeea, dintre anii 1853-1856, atunci când Rusia a fost învinsă. În acel moment, pentru români s-a ivit o ocazie rară: șansa de a-și decide singuri viitorul. Așa a început drumul care avea să ducă spre Unirea Principatelor.

Cu 167 de ani în urmă, pe fosta Uliță Nemțească, în inima Bucureștiului de astăzi, istoria s-a scris în pași hotărâți. Era 24 ianuarie 1859, ziua în care Moldova și Țara Românească au ales să nu mai fie despărțite. Alexandru Ioan Cuza, desemnat domnitor al Moldovei cu doar 19 zile înainte, era ales atunci și în fruntea Țării Românești. A devenit astfel simbolul unirii care avea să schimbe destinul întregii naţiuni.

Cuza nu a fost doar domnitorul Unirii, ci omul care a împins ţara înainte, cu o energie rară. Format la Paris, unde a studiat Litere, Drept și Științele Războiului, a adus acasă ideea de modernitate și a transformat-o în fapte. Sub domnia lui s-a născut primul serviciu poștal modern, s-au pus bazele Spitalului "Noul Pantelimon", dar şi a primei linii de cale ferată din România, București-Filaret-Giurgiu.

Şi cum reformele lui Cuza au schimbat din temelii societatea şi au deschis un drum nou pentru un popor care își căuta identitatea, venirea pe tron a lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, susținut de marile puteri occidentale, a întărit Unirea din 1859 și a transformat-o într-un act definitiv. La 1 iulie, prin Constituția promulgată atunci, Principatele Unite au devenit oficial România, iar istoria națiunii a intrat într-o nouă epocă.

