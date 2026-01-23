Întreaga ţară se pregăteşte de sărbătoare. Mâine se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, momentul care a pus temelia statului român modern şi care a schimbat pentru totdeauna destinul țării. Şi cum prima filă de istorie s-a scris la Iași, Piața Unirii devine, din nou, locul unde mii de oameni sunt așteptați să celebreze Mica Unire. Spre deosebire de anii trecuți, manifestările de anul acesta, nu mai au loc dimineața, ci vor începe la prânz, când ajunge şi preşedintele Nicușor Dan.

Cum 24 Ianuarie este o zi care a schimbat pentru totdeauna cursul României, emoția Micii Uniri a început deja să se simtă în Piața Unirii. Statuia lui Alexandru Ioan Cuza a fost pusă la punct pentru ziua cea mare, iar zeci de angajați ai serviciilor publice au lucrat contracronometru, astfel încât locul unde s-a scris istorie să fie pregătit impecabil pentru manifestările de sâmbătă.

"Două zile durează pregătirile din Piaţa Unirii, iar una dintre principalele sarcini este spălarea pieţei, şi nu oricum, ci cu simţ de răspundere, până piatra cubică se face albă", a transmis reporterul Observator Clara Mihociu.

"Suntem prezenţi cu echipele noastre de muncitori, atât pe partea de spaţii verzi, dar şi cu echipe de mobilier urban. Noi vom monta scena pe care deja o vedeţi în spatele meu. Vom orna Piaţa Unirii atât cu drapele, cât şi cu gardurile montate", a declarat Laurenţiu Ivan, directorul Serviciilor Publice Iași.

Şi cum vorbim despre o zi cu o încărcătură simbolică aparte, de la eveniment nu va lipsi nici președintelui României, Nicușor Dan.

Anul acesta, ceremonia vine cu o schimbare majoră: spre deosebire de anii trecuți, manifestările nu mai au loc dimineața, ci vor începe la prânz.

"24 Ianuarie, în acest an, debutează, la ora 12:00, cu un concert de muzică populară, susţinut de către artişti locali, copii de la Palatul Copiiilor, ansambluri studenţeşti, corul de elevi al Liceului Militar din Câmpulung Moldovenesc şi persoane consacrate", a declarat Mihai Chirica, primarul Iașiului.

Punctul culminant al zilei de sâmbătă rămâne Hora Unirii, momentul în care oamenii dau mână de mână și retrăiesc simbolic clipa care a schimbat destinul țării. Este gestul prin care românii celebrează Unirea Principatelor și dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, temelia pe care s-a clădit România modernă.

