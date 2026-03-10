- CSAT, convocat miercuri. SUA vor să aducă avioane în România, care să sprijine operaţiunile din Iran - Inquam Photos / George Călin

Nicuşor Dan a convocat CSAT. Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării ar fi programată pentru mâine.

Printre subiecte se va număra şi cererea SUA de a suplimenta forţelor din regiune. Mai exact, SUA vor să aducă la baza din Mihail Kogălniceanu avioane de transport şi alimentare, ca suport pentru operaţiunile din Orientul Mijlociu şi Iran. O solicitare a fost făcută de anul trecut, în luna august, când SUA au cerut ca baza de la Mihail Kogălniceanu să fie folosită pentru prepoziționarea pe teritoriui României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al Statelor Unite ale Americii și mijloace de protecția forței, precum și a unor aeronave ISR (Intelligence Surveillance and Reconessaince) și de supraveghere aeriană.

Solicitare făcută de SUA de anul trecut

Conform documentului transmis atunci de preşedinte Parlamentului, operaţiunile militare nu ar mai fi avut loc şi Guvernul SUA ar fi transmis întrebarea dacă solicitarea de anul trecut se mai bucură de acelaşi răspuns din partea României.

Războiul din Iran a început pe 28 februarie atunci când SUA şi Israel au atacat regimul de la Teheran. După 10 zile de război, mai multe ţări europene au declarat că nu sprijină această operaţiunea militară, cea mai vocală în acest sens fiind Spania. Franţa, prin vocea preşedintelui Emmanuel Macron, a declarat că nu se va implica militar în război, dar Marina franceză se va deplasa în Strâmtoarea Ormuz pentru operaţiuni "strict defensive". Cu alte cuvinte, portavionul Charles de Gaulle, însoţit de cel puţin 8 fregate franceze, vor escorta petrolierele. Deși Londra a spus că nu se va alătura războiului, a autorizat aviația militară americană să folosească bazele aeriene britanice Fairford, din Anglia, și Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru atacuri.

Documentul poate fi consultat AICI

Documente: document.pdf

